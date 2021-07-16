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Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız - Son Dakika

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız

16 Temmuz 2021 Cuma 08:19
Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız, System.String[]

Ajda Pekkan: 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilerimize selam ve saygıyla.Ebru Gündeş: Türkiye geçilmez.Ahmet Kural: Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Ajda Pekkan: 15 Temmuz şehitlerine rahmet, gazilerimize selam ve saygıyla.

Ebru Gündeş: Türkiye geçilmez.

Ahmet Kural: Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Hülya Koçyiğit: Türk milleti, 15 Temmuz günü vatan hainlerine geçit vermeyerek bir destana daha imza attı. Tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranla.

VATAN SİZE MİNNETTAR

Muazzez Ersoy: 15 Temmuz gecesi destan yazan milletimiz dedi ki: "Önce vatan, sonra vatan." Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar 251 şehidi daha bağrına bastı. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak.

Acun Ilıcalı: Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız.

Sibel Can: Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Mustafa Ceceli: Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz. Kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler, vatan size minnettar.

SAYGIYLA ANIYORUZ

Hakan Ural: Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Rahmet ve minnetle.

Deniz Seki: Şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.

Metin Şentürk: 15 Temmuz destanı, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığının sonsuza kadar hatırlatıcısı olacak. Bağımsızlık ve milli duruş, şehitlerimizin ve gazilerimizin bize en büyük emaneti olacak.

Nilgün Belgün: Kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Serkan Kaya: Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyor, gazilerimize de ömür boyu minnettarlığımı belirtiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum.

'Ben Ömer'in galası yapıldı

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan "Ben Ömer" adlı belgeselin galası önceki gün yapıldı. Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in (42) hayat hikayesini anlatan filmin galası, Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız

Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal'ın yaptığı belgeselin galasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ünlü sanatçılar katıldı. Gösterim öncesi konuşan Mustafa Şentop, "Milletin hafızasına kahramanlığıyla nakşolan Şehit Ömer Halisdemir'i ve o gece iman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıkması için şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını rahmetle anıyorum" dedi. (İdris TİFTİKCİ/DHA)

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız

'Ben Ömer'in galasına katılanlar arasında Orhan Gencebay, Sevim Emre ve Yavuz Bingöl de vardı.

Halkın filminde bizler figürandık

FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı mücadeleyi anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminin galası dün yapıldı. Atlas Sineması'ndaki galaya başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Aslıhan Karalar, Tugay Mercan filmin yapımcısı Fatih Özcan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız

Petekkaya gala öncesi karşılaştığı şehit kızı Elif Beren Karmil'i alnından öptü. Petekkaya, kendisine soru soran şehit kızına "Senin baban olmasaydı şimdi biz burada değildik, senin baban hepimiz için önemli bir şey yaptı" dedi. Petekkaya çok heyecanlı olduğunu söyleyip, "Ayaklarım titriyor sorumluluk isteyen bir iş yaptık. Cumhuriyet tarihimizde belki de başımıza gelen en rezil olaydır. Bana görev gibi geldi oynarken bu filmi öyle çektim. Sokağa çıkıp bizi kurtaran milletimize şükran duyuyoruz. Bu Türk halkının filmidir bizler figüran yardımcı oyunculardık. Bu onların zaferidir" dedi.

Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız
Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız

Ajda Pekkan, 15 Temmuz, Türkiye, Vatan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlülerden 15 Temmuz mesajları: Kahramanlarımızı unutmayacağız - Son Dakika Magazin


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