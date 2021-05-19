Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Pelin Öztekin herkesi duygulandırdı
19.05.2021 15:10
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Geçtiğimiz aylarda babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin ise bayramı babasının fotoğrafıyla paylaşınca, takipçilerini hüzne boğdu.
Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919'un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
PELİN ÖZTEKİN'İN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
8 Mart'ta usta oyuncu babası Rasim Öztekin'in ani ölümüyle yıkılan Pelin Öztekin, 19 Mayıs'ta babasını anmayı ihmal etmedi. Rasim Öztekin'in Türk Bayrağı altında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Öztekin, herkesi duygulandırdı.
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