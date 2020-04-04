Ünlülerden 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' mesajları

Oğlu Ediz, Down sendromlu olan Özgün, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için sosyal medyasında şu mesajı paylaştı: "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü! Sensiz olmaz! Haydi sen de bugün mavi giy ya da mavi bir obje ile sosyal medya hesaplarından #otizmemaviışıkyak etiketi ile fotoğrafını ya da mesajını paylaş!"



* Pınar Altuğ da mavi çizgili bir tişört giyerek çektiği pozu #otizmemaviışıkyak etiketiyle Instagram hesabında paylaştı.



Demet Evgar yaptığı paylaşımının altına "İçinden geçtiğimiz bu dünyayı, farklılıklarımızla onurlandırmamız dileğiyle" notunu düştü.



Özge Özacar, mavi bluzlu pozunu Instagram hesabına yükledi.



Mavi jean ve kazak giyen Sedef Avcı yaptığı paylaşımda "Mavi huydur bizde... Haydi sen de bugün mavi giy ya da mavi bir obje tak" diye takipçilerine seslendi.



Reha Özcan, eşi Yeşim Özcan ve köpekleriyle çekilen bu karesini "Otizm bir engel değil, farklılıktır" notuyla Instagram'da paylaştı.