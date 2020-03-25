Ünlülerden

Yüzüncü yaşını "Nice Sağlıklı Nesillere" sloganıyla kutlayan Yeşilay'a ünlü oyuncu, müzisyen, sporcu ve ekran yüzlerinden tebrik ve destek mesajları geldi.

Kurumun 100'üncü kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan Yeşilay dergisi sayısında, Ceyda Düvenci, Engin Hepileri, Özgün, Dilara Koçak, Ayşe Tolga ve Çağla Kubat başta olmak üzere pek çok ismin destek mesajı yayımlandı.

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci desteğini, "Yeşilaylı olmak sağlık demek benim için. Yeşilay'ı 100. yılında tebrik ediyorum. 100 yıldır verdikleri emek, çaba ve insanlara iyi gelme tutkusu ve görev bilinciyle çalıştıkları için kutluyorum. Her şeyden önce bir anne olarak, bir birey olarak çok teşekkür ediyorum. Nice 100 yıllara" ifadeleriyle gösterdi.

Oyuncu ve sunucu Engin Hepileri de bağımlılıktan kurtulmanın önce öz saygıyı yerine getirdiğine işaret ederek, "100 yıldır kendi öz saygımızı bize hatırlatan Yeşilay'ın hem toplumun hem de bireylerin geleceğine daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için attığı adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum." cümleleriyle destek verdi.

Sanatçı Özgün ise Yeşilay'ın gençlerin ve çocukların bilinçlenmesinde büyük rolü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızın ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına var gücüyle çalışan Yeşilay'ı canı gönülden destekliyorum. Son yıllarda çok artan ve kullanım yaşı maalesef gitgide düşen uyuşturucu kullanımı hakkında gençlerimizin ve çocuklarımızın bilinçlenmesinde Yeşilay'ın büyük rolü ve çabaları var. Bu yüzden Yeşilay'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar."

Ressam Devrim Erbil'in, Haliç'i resmettiği kapak tasarımıyla çıkan 1034'üncü sayı, sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat konularını içeriyor.

Genel Yayın Koordinatörlüğünü Sena Kartal'ın üstlendiği derginin son sayısında, Yeşilay'ın geçmişine, projelerine, hedeflerine ve 100'üncü yıl vizyonuna dair kapsamlı bir dosya yer alıyor.

Dergiye farklı kitabevlerinin yanı sıra "yesilaymarket.com" adresinden ve Turkcell Dergilik'ten ulaşılabiliyor.