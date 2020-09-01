Ünlülerden 'ormanı yakma' çağrısı - Son Dakika

ÜLKE genelinde yılın ilk 8 ayında çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü. Ünlü isimler, Orman Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında ev ortamında çektikleri videolarla 'ormanı yakma' çağrısında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre bu yıl 31 Ağustos'a kadar çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü. 2019 yılında ise, aynı dönemde bin 543 yangın çıkarken, 8 bin 697 hektarlık alan zarar gördü. 2019 yılında yangın başına yanan alan 5,63 hektarken, 2020 yılında bu oran 3,16 hektara geriledi. Yangına müdahale süresinin ortalama 12 dakikaya kadar indiği Türkiye bu alanda birçok ülkeyi geride bırakarak, yangın başına 3,3 hektar alanın yanmasıyla dünyada orman yangınlarıyla mücadelede başarılı ülkelerden biri oldu.

ÜNLÜLER ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKTİOGM tarafından orman yangınlarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Cüneyt Arkın Seray Sever , Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü, çektikleri videolar ile orman yangınları için uyarıda bulundu. Orman yangınları konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için hazırlanan filmde tek nefes olan ünlüler, 'Lütfen geleceğimi yakma!', 'kamp ateşini söndür', 'ormanı yakma' sözleri ile kampanyaya gönüllü destek verdi. Pandemi sürecindeki sosyal hayat kısıtlamaları nedeniyle bir araya gelinememesi filmin çekilmesine engel olmadı. Ünlülerin kendi ev ortamlarında çektikleri videolarla hazırlanan tek film, kamuoyu ile paylaşıldı.'EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ ORMAN YANGINLARI'

Ormanların insan hayatı için büyük önem taşıdığını kaydeden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey "Pandemi süreci sağlıklı insan için sağlıklı doğa olması gerektiğini bize bir kez daha gösterdi. Ormanlar sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Orman varlıklarının korunmasında bizim en büyük düşmanımız orman yangınları. Bu kampanyamızı da orman yangınları konusunda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak için hazırladık. Bu vesile ile kampanyada yer alan sanatçılarımıza teşekkür ederiz" dedi.