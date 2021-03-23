ÜNLÜLERİ BULUŞTURAN DAVET
23.03.2021 22:56
8 Nisan'da erişime açılacak enefsane.com platformunun tanıtımı, Baltalimanı Portaxe'te düzenlenen davetle yapıldı. Sunuculuğunu Şenol İpek'in üstlendiği, Deniz Akkaya ve Tanju Çolak'ın etkinliğe özel mizansenlerle sahneye çıktığı davet, Serdar Ortaç şarkılarıyla renklendi.
enefsane.com'un lansmanı ünlü isimleri bir araya getirdi. Davete katılanlar arasında Merve Çağıran, Wilma Elles, Seçil Gür, Nefise Karatay, Ümit Erdim, Jose Sosa, Zeynep Tuğçe Bayat, Zeynep Mansur, Nagihan Karadere, Ahmet Selçuk İlkan, Metin Yıldız, Burcu Şendir, Burcu Ziyal, Demet Karadeniz ve Serap Sarı da vardı.& ; Şenol İpek'in sunuculuğunu da üstlendiği davette ünlü manken Deniz Akkaya ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak sahneye çıktı. Akkaya platformun tanıtımını yaparken, Çolak da 'ilk alışveriş' temalı özel bir mizansen sergiledi. Konukların ilgiyle takip ettiği etkinlik, Ortaç'ın konseriyle sona erdi.& ;& ;
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