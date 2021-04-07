3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı - Son Dakika

3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı

07.04.2021 15:14

3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı Ünlü oyuncular Uğur ve Mustafa Yıldıran kardeşlerin evini de soyan hırsız, JASAT ekiplerinin 3 aylık yoğun takibi sonucu yakalandı -Ünlüleri bile soyan hırsızın evinden 2 kamyon çalıntı...

3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı

Ünlü oyuncular Uğur ve Mustafa Yıldıran kardeşlerin evini de soyan hırsız, JASAT ekiplerinin 3 aylık yoğun takibi sonucu yakalandı

-Ünlüleri bile soyan hırsızın evinden 2 kamyon çalıntı malzeme çıktı

DENİZLİ - Denizli'de ünlü dizi oyuncuları Uğur ve Mustafa Yıldıran kardeşlerin evini de dahil olmak üzere onlarca evden hırsızlık yapan şüphelinin evinden 2 kamyon çalıntı eşya çıktı. JASAT'ın çaldığı ve araçta yanına oturttuğu oyuncaktan yola çıkarak yakaladığı hırsızın çaldığı eşyalar, jandarma karakolunun bahçesine sığmadı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli ve ilçelerinde meydana gelen onlarca faali meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için geniş çaplı bir çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son dönemlerde yapılan en büyük hırsızlık operasyonuna imza attı. Honaz, Buldan ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarda, bu üç ilçe başta olmak üzere il genelinde son 3 ayda artan hırsızlık olaylarındaki benzerlikler jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Çaldığı oyuncak ayı yakalanmasını kolaylaştırdı

Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli bir aracı belirleyen JASAT ekipleri, hırsızlık şüphelisi Hilmi K'nın kimliğini belirledi. Şüphelinin girdiği bir evden çaldığı ve aracı kullanırken yanına oturttuğu oyuncak ayıdan da yola çıkarak 3 ay yoğun bir takip yapan jandarma ekipleri, Hilmi K'nın Denizli merkez İlbade Mahallesi 262 Sokaktaki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda apartmanın çatısı ve bodrumunda onlarca hırsızlık olayında çalışan yüzlerce eşya ele geçirildi.

Çaldığı malzemeleri çıkarmak için vinç kurmuş

Yaklaşık 3 yıldır özellikle bağ evleri olmak üzere birçok ilçeden hırsızlık yaptığı tespit edilen Hilmi K'nın, çaldığı eşyaları otomobille evine getirdiği ve apartmanın dış cephesine kurduğu vinçle büyük bir bölümünü çatıya çıkardığı anlaşıldı. Apartmanın çatısı ve bodrumundan çıkartılan yüzlerce çalıntı malzeme 2 ayrı kamyona yüklenerek Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine indirildi.

Ünlü oyuncuların annesi çalınan eşyalarını yüzlercesi arasından tespit etti

Jandarma komutanlıklarına yapılan onlarca başvuru ve çalınan malzemelerin çokluğu nedeniyle, eşyaların doğru teşhis edilebilmesi bahçede sergileme yapıldı. Elektronik eşyadan motorlu makinelere, ev eşyasından oyuncağa, tarım ürünlerinden kap kaçağa, silahlardan el aletlerine kadar sergilenen eşyalar karakolun bahçesine güçlükle sığdırıldı. Şüphelinin yakalandığı bilgisinin verilmesinin ardından karakola gelen onlarca mağdur, yüzlerce eşya arasından kendilerine ait olanı bulabilmek için güçlük çekti.

Son dönemin en popüler dizilerinden olan Çukur, İçerde ve Söz dizilerinin başarılı oyuncuları Uğur Yıldıran ve Mustafa Yıldıran'ın annesi Hatice Yıldıran da, yakınlarıyla birlikte karakola gelerek eşyalarını bularak teslim aldı. Yıldıran'ın evinden çalınan 200 kilo cevizden bilmeden satın alan bir başka mağdur ise, aldığı ürünlerin gerçek sahibini görünce ücretini verdi. JASAT ekiplerine teşekkür eden Hatice Yıldıran, "Eşyaların hepsini bulup getirdiler. Allah razı olsun. Televizyonum, cevizim, elektrikli süpürgem, bazı ev eşyalarım, ne varsa alıp gitmişler" dedi.

Mağdurlardan Ahmet Sarıkaya, "Öncelikle JASAT'a teşekkür ederim. Köyde bir bağız var. hafta sonları vakit geçiriyoruz. Motorla testere, çanak, çömlek, ocak ne varsa götürmüşler. Evdeki eşyaların hepsini götürmüşler. Bulunacağını düşünüyordum. Yaklaşık 1 ay önce eşyalarım çalınmıştı" derken, İbrahim Palalı da "Bu hırsız arkadaş, bizimle aynı iş yerinde çalışan bir arkadaş. Meğerse böyle kötü alışkanlığı varmış. Birçok eşyayı çalmış, hatta bizimde bazı ekipmanlarımızı çalmış. Jandarmamız sağ olsun aradılar bizi, ekipmanlarımızı teslim almaya geldik. Biz bilmeden başkalarının eşyalarını bize satmış. Onların paralarını verdik, helalleştik" ifadelerini kullandı.

1 ay önce çalınan buğdaylarına geri kavuşan Osman Köroğlu ise, "10- 15 günde bir köye gidiyorum, bahçede çalışıyoruz. Bir gün gittiğimde kapının kırıldığını fark ettim. Her yer dağılmış. Buğdayımı almış. 2 çuvalı yok onlar gitmiş herhalde. Jeneratör, tüfek, şarjlı sırt pompam vardı, kazan vardı. Avcı yeleğimin cebinde 800 TL param vardı. Allah belasını versin diyelim. Jandarmaya binlerce kez teşekkür ederim. Onlar olmazsa bizim işimiz harap zaten" şeklinde konuştu.

Çalıntı eşyaların bulunduğu adresinde gözaltına alınan Hilmi K'nın sorgusunun devam ettiği, yapılan müracaatlarla birlikte mağdur sayısının da artabileceği belirtildi. Büyük bir motor firmasında ustabaşı olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı
3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı

Mustafa Yıldıran, Jandarma, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 3 yıldır girdiği onlarca evden yüzlerce eşya çalan hırsızı, araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı yakalattı - Son Dakika
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