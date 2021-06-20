Üye Girişi
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları - Son Dakika

Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları

20.06.2021 14:03
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları, System.String[]

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ve bu yıl 20 Haziran'a denk gelen 'Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Ünlü isimleri, Babalar Günü'nü sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Oğlu Karan ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Burak Özçivit; Babalar günümüz kutlu olsun payşam

Irmak Ünal, babası Cihan Ünal ile olan karesini paylaşarak,"Aşkımızla çok eğleniyoruz. Seni çok seviyorum Baba, 'Babalar Günü'nüz kutlu olsun" notunu düştü.

Ali Sunal, babası Kemal Sunal ile olan bu karesini sosyal medya hesabından paylaşarak siyah kalp kalp emojisi bıraktı.

Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, eşinin 'Babalar Günü'nü kızları Arya ve Zeynep Mira ile olan karelarini paylaşarak kutladı.

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal'nın 'Babalar günü'nü bu kareyle kutladı.

Oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın 'Babalar Günü'nü oğlu Fikret Ali ile olan karesini paylaşarak kutladı.

Seren Serengil, babası Öztürk Serengil'in 'Bablar Günü'nü kareyi paylaşarak kutladı.

Serenay Sarıkay, çocukluk fotoğrafını,"Bende yakışıklı babamla bir fotoğraf koyayım bari" notuyla paylaşıp babasının 'Babalar Günü'nü kutladı.

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar'ın 'Babalar Günü'nü oğlu Can ile olan fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Oyuncu Jessica May, babasının 'Babalar Günü'nü bu kareyle kutladı.

Özel hayatıyla ilgili çıkan haberler nedeniyle zor günler geçiren Hadise, babası Hasan Açıkgöz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, babalar günü paylaşımını "Bir babanın verdiği güven kadar güzel bir duygu daha var mı? Önce bana bu duyguyu yaşatan babamın, yaşatabilen tüm babaların ve çocuklarına babalık yapan tüm annelerin babalar günü kutlu olsun." şeklinde yaptı.

Özgün'den duygusal babalar günü mesajı paylaştı. Oğlu Ediz'le çekilmiş fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan şarkıcı Özgün, "Bir baba kendi mutluluğundan çok çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur. Babam hep "Baba olduğunda anlarsın." derdi, artık onu anlıyorum. Bana bu duyguyu yaşatan eşime ve biricik oğlumuz Ediz'e bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm babaların, baba adaylarının, kalbinde babalık duygusu taşıyanların babalar günü kutlu olsun. Bu dünyadan sonsuzluğa gitmiş olan tüm babaların ruhu şad olsun" mesajını yazdı.

Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları
Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları

Burak Özçivit, Babalar Günü, Irmak Ünal, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan 14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu 13:54 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış 13:34 Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu 13:31 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 11:19 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti

Son Dakika Haberleri
14:44 Hırvatistan hocası Dalic, Fenerbahçe'ye teknik adam olacağı iddialarını kaçamak cevapladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
Hırvatistan hocası Dalic, Fenerbahçe'ye teknik adam olacağı iddialarını kaçamak cevapladı Hırvatistan hocası Dalic, Fenerbahçe'ye teknik adam olacağı iddialarını kaçamak cevapladı         
14:44
Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır         
14:34
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı         
13:33
ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı         
13:32
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:53:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlülerin Babalar Günü paylaşımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement