Ünlülerin de hayran kaldığı Aspendos ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika

Ünlülerin de hayran kaldığı Aspendos ziyaretçilerini cezbediyor

20.05.2021 11:08
Ünlülerin de hayran kaldığı Aspendos ziyaretçilerini cezbediyor, System.String[]

Antalya'da mimari yapısıyla dikkati çeken ve Hollywood'un ünlü yönetmen ve aktörünü de etkileyen Aspendos Antik Kenti, ziyaretçilerini tarih ve doğayla buluşturuyor.

Antalya'da mimari yapısıyla dikkati çeken ve Hollywood'un ünlü yönetmen ve aktörünü de etkileyen Aspendos Antik Kenti, ziyaretçilerini tarih ve doğayla buluşturuyor.

Serik ilçesinde bugüne kadar ayakta kalan ender antik tiyatrolardan birine ve su kemerlerine sahip Aspendos, mimari özelliği ile de dikkati çekiyor.

Turizm merkezi Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerle yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ören yerlerinin başında gelen antik kent, ihtişamıyla yıllara meydan okuyor.

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ı bir araya getiren "Five Eyes" filminin bir bölümünün de çekildiği Aspendos Antik Kenti, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Ritchie ve Statham'in Aspendos'a olan hayranlıklarına ilişkin sosyal medya paylaşımları antik kente daha fazla merak uyandırdı. Salgına rağmen antik kenti ziyaret edenler, filmin çekildiği alanlarda öz çekim yapıyor.

Oturma sıraları ile sahne binası bir bütün olarak yapılan antik tiyatrosu ve bir kilometre uzunluğundaki su kemerleriyle ön plana çıkan Aspendos'ta sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan 2 bin yıllık iki katlı dükkanlar ve stoa (sütunlu galeri) kompleksi, kentin ticari ve siyasi açıdan önemini gözler önüne seriyor.

"Etkileyici görünüm kentin cazibesini artırdı"

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Veli Köse, AA muhabirine, Aspendos'taki antik kalıntıların mühendislik, anıtsallık ve dekoratif süsleme unsurlarının ahenkli uyumunu bir arada barından yapısal ünik örneklerini temsil ettiğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Köse, Aspendos'u çağdaşları arasında ayrıcalıklı kılan en dikkate değer yapıların tiyatro ve su kemerleri olduğunu bildirdi.

Bu denli iyi korunagelmiş ve aynı zamanda Anadolu'daki diğer benzerlerine oranla sahne binasıyla oturma sıraları birbirine adeta bütünleşmiş şekilde inşa edilmiş bir yapı olmasından dolayı ilgi gördüğünü aktaran Köse, etkileyici görünümün kentin cazibesini artırdığını dile getirdi.

"Her ne kadar Aspendos denildiğinde ilk akla tiyatrosu ve su kemerleri gelse de agorada yer alan yapılar da oldukça önemli, mühendislik eserleridir." diyen Köse, "Guy Ritchie gibi tanınmış bir yönetmen burayı filminde sahne olarak kullandı. Aspendos'un doğası ve topografyası filmin burada çekilmesinde önemli etki etmiştir. Agoradaki çeşme yapısı, iki katlı dükkanlar, stoa kompleksi, Roma bazilikası gibi yapıların mevcut korunmuş durumu mühendislik açısından olduğu kadar sanatsal yönden de oldukça etkileyici. " ifadesini kullandı.

Aspendos'un 2020'de yurt içinde yürütülen 12 aylık kazılar arasına alındığına değinen Köse, kazılarda çıkardıkları buluntuların birçok yeni veriye ulaşmalarını sağladığını söyledi.

Kazılarda heykel, sikke, yoğun miktarda seramik, cam, kemik, metal ve benzeri pek çok eserle karşılaştıklarını anlatan Köse, "Ortaya çıkarılan buluntular, Aspendos'un Kalkolitik ve Erken Demir çağlarına dek inen materyal kültür örnekleri sunmuştur." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kazı ve araştırmalar esnasında işçi ve uzman ekip sayısını minimumda tuttuklarını belirten Köse, maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem verdiklerini kaydetti.

Hollywood, Aspendos, Yönetmen, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünlülerin de hayran kaldığı Aspendos ziyaretçilerini cezbediyor - Son Dakika


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