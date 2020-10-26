Ünlülerin desteklediği Okuma Vakti projesinde hedef 1 milyon kitap - Son Dakika

Ünlülerin desteklediği Okuma Vakti projesinde hedef 1 milyon kitap

26.10.2020 11:03

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesinde 1 milyon kitap hedefinde 400 bine ulaşıldı.

Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesinde 1 milyon kitap hedefinde 400 bine ulaşıldı.

Toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, çocukların kitaba kolayca ulaşabilmesi, evlerde okunmayan kitapların kitaba ulaşmakta güçlük çeken çocuklarla buluşturulması amacıyla 3 yıl önce başlatılan projede önce farkındalık çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında her gün saat 20.00'de televizyon ve bilgisayarların kapatılıp cep telefonlarının bir kenara bırakılarak velilerin çocuklarıyla kitap okuması istenerek, bu esnada çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Kitap bağışını da içeren projede, toplanacak 1 milyon kitabın 1 gezici kütüphane, 1 merkez kütüphane, 100 mobil kütüphane, 1000 mini kütüphanede okurlarıyla buluşturulması hedeflendi.

Ulusal çapta destek gören projeye, sanatçılar Orhan Gencebay, Haluk Levent, Gökhan Tepe, Engin Günaydın, Kıraç, Cengiz Küçükayvaz, Reha Özcan, sunucu Ali İhsan Varol ve Zehra Küçük, köşe yazarı Hikmet Genç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, eski Tarım ve Orman Bakanı Sami Güçlü, Samsunspor oyuncuları, milli güreşçi Taha Akgül, iş dünyasından ve eğitim camiasından çevreler de destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, projeyle okuma kültürünü toplumun tüm katmanlarına yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimini saat 20.00'de kitap okumaya davet ettiklerini belirten Esen, "Bunu yaparken toplumun en alt katmanından en üst katmanına kadar tüm kesimlere ulaşmaya gayret ettik ve ulaştık." dedi.

Esen, projeye gösterilen destekten çok memnun olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hizmetlisinden memuruna, amirine, taksi duraklarından hastanelere, postanelere kadar toplumu temsil eden sanat dünyasına, bürokratlarımıza, sanatçılarımıza ulaşarak desteklerini istedik. İnanılmaz destek gördüğümüzü sevinçle ifade edebilirim. Bir konuda başarıya ulaşabilmenin en önemli yolunun o işin iklimini oluşturmaktan geçtiğini biliyoruz. Toplumda okuma kültürünü bir iklime dönüştürdük ve bu sayede hem öğrencilerimizin hem toplumun okumaya olan duyarlılığını artırdığımıza inanıyoruz."

Projede hedeflenen 1 milyon kitapta 400 bine ulaştıklarına dikkati çeken Esen, kütüphane kurma sürecinin ise salgın nedeniyle bir süre askıya alındığını anlattı.

Projeyle kütüphanelere abone olma, ödünç kitap alma ve kitap okuma oranlarının arttığına işaret eden Esen, "Proje sonrası bu oranlar yüzde 90 arttı diyebiliriz. Projemizin tüm Türkiye'ye yayılan etkisinin olduğunu da gördük, Samsun'da çocuklarımızın, toplumumuzun kitaba olan duyarlılığını harekete geçirdiğini çok net şekilde ifade edebiliriz." diye konuştu.

Esen, okumanın saatinin olmadığını, fırsat bulunduğu her an kitap okunabileceğini belirterek, bu kapsamda birçok alanda kütüphaneler oluşturulduğunu, aynı zamanda farklı yerlerde okuma etkinlikleri düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Ünlülerin desteklediği Okuma Vakti projesinde hedef 1 milyon kitap
Ünlülerin desteklediği Okuma Vakti projesinde hedef 1 milyon kitap
Ünlülerin desteklediği Okuma Vakti projesinde hedef 1 milyon kitap
Ünlülerin desteklediği Okuma Vakti projesinde hedef 1 milyon kitap

Samsun Valiliği, Samsun, Atama, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünlülerin desteklediği Okuma Vakti projesinde hedef 1 milyon kitap - Son Dakika

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