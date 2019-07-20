Son Dakika Haberleri: Ünlülerin giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta
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Ünlülerin giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta

1 saat önce

1980'li yılların modası olan, Kadir İnanır ve Orhan Gencebay gibi ünlülerin Türk filmlerinde giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta.

Ünlülerin giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta, System.String[]
1980'li yılların modası olan, Kadir İnanır ve Orhan Gencebay gibi ünlülerin Türk filmlerinde giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta. Ayakkabıyı gençler pek tercih etmese de yaşlılar için ise hala vazgeçilmez. Samsun'un Çarşamba ilçesi ile özdeşleşmiş olan yumurta topuk ayakkabının üretimi devam ediyor. Kendi has üretim tarzı olan yumurta topuk ayakkabı, tek parça deriden ve tahta topuktan yapılıyor. Ayakkabının rahat, dayanıklı ve ekonomik olduğunu belirten 30 senelik ayakkabıcı Faruk Koç, "Ayakkabıcılık benim baba mesleğim. 30 senedir Çarşamba'nın yumurta topuk ayakkabısını üretiyorum. Hayvan derisinden ürettiğimiz ayakkabı ismini, topuğunun yumurtaya benzemesinden alıyor. Sadece insanlar gelsinler ve bize ayak kalıplarını versinler. Her ayağa uygun yumurta topuk ayakkabı yapılabilir" dedi.
"BİRÇOK ÜNLÜ BU AYAKKABIDAN GİYDİ" Çarşamba ayakkabısının bir zamanların vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Koç, "Eski Türk filmlerinde Kadir İnanır, Orhan Gencebay gibi isimler yumurta topuk ayakkabı giyerlerdi. Özellikle 80' li yıllarda bol paça pantolonun altına giyilip sokağa çıkılırdı. Günümüzde ise sadece yaşı geçmiş insanlar giyiyor. Gençler artık daha popüler olmuş ayakkabıları tercih ediyor" şeklinde konuştu. Çarşamba ayakkabısı geçmişi ve tarihi olan bir ayakkabı olduğunu ifade eden esnaf Metin Aydemir ise "Günümüzde demode olmaya başladı. Biz herkesin Çarşamba ayakkabısını giymesini isteriz. Çok rahattır ve ekonomiktir. Dedelerimiz, babalarımız bu ayakkabıyı giydi. Bizler gençlere pek anlatamadık. Yumurta topuk ayakkabıyı herkesin giymesini tavsiye ediyorum" diye konuştu Samsun'un Çarşamba ilçesinde yumurta topuk ayakkabının üretimlerine devam ediliyor.
(Furkan Abrek Ünal - Nuri Oğuzhan Şeker/İHA)
Orhan Gencebay, Kadir İnanır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
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