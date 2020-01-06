Ünlülerin grip ilacı "beyran çorbası" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlülerin grip ilacı 'beyran çorbası' - Son Dakika

Ünlülerin grip ilacı "beyran çorbası"

6 saat önce

İstanbul'da soğuk havanın etkisini iyice artırmasının ardından başta grip olmak üzere hastalanmak istemeyenlerin ilk adresi çorbacılar oldu.

Ünlülerin grip ilacı

İstanbul'da soğuk havanın etkisini iyice artırmasının ardından başta grip olmak üzere hastalanmak istemeyenlerin ilk adresi çorbacılar oldu. Beşiktaş'ta başta beyran çorbası olmak üzere bir çok çorba ile hizmet veren yerler ünlülerin sıkça uğradığı adres oldu.

İstanbul'da soğuk havaların iyice etkisini artırmasının ardından kar beklentisi de oldukça yükseldi. Başta grip olmak üzere hastalığa yakalanmak istemeyenlerin uğrak yeri çorbacılar oldu. Beşiktaş'ta bulunan Çarşıkanat Çorbacısı ise soğuk havalarda İstanbulluların yanı sıra ünlüleri de ağırlamaya devam ediyor.

Hakan Altun, Ferhat Göçer, Ali Sunal gibi ünlüler dedesinden kalma formüllerle İstanbullulara çorba sunan Çağdaş Murat Garipoğlu'nun tariflerini tatmak için Beşiktaş'a uğramadan geçmiyor.

(İHA)

Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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