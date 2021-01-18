Ünlülerin kar sevinci - Son Dakika

Ünlülerin kar sevinci

18.01.2021 08:19
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Kartopu savaşı yaptılarBeren Saat ile Kenan Dogˆulu kar keyfi yaptılar.

Kartopu savaşı yaptılar

Beren Saat ile Kenan Dogˆulu kar keyfi yaptılar. C¸ift, kar topu oynayıp egˆlenceli anları Instagram'dan paylas¸tı.

Zirvede tatil

Demet Akalın ve Okan Kurt, kızları Hira'yı da alıp Uludağ'a gitti. Akalın, karlar üstünde ailesiyle çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasının Hikaye kısmından paylaştı.

Sevgiliyle kayak keyfi

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde olan Seren Serengil, evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Palandöken'e kayağa gitti. Seren Serengil, kayak yaparken çekilen videosu ile tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı: "Bayıldık buranın pistlerine."

Sev şükret kar ye

Hande Erçel yanında köpekleriyle evinin bahçesine çıktı, çektirdiği fotoğrafları "Sev, yaşa, şükret, kar ye" notuyla sosyal medyada yayınladı.

Kar altında boks

Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Lauren Bektaş, kar yağarken spor hocasıyla boks yaptı.

Yerde yuvarlandı

Ceyda Düvenci ve oğlu Ali, evlerinin bahçesinde oyunlar oynadı. Karlar üstünde yuvarlanan ünlü oyuncunun o keyifli dakikalarını eşi Bülent Şakrak kaydetti.

Kar kraliçesi

Sinem Kobal da karları görünce soluğu evinin bahçesinde aldı, paylaştığı fotoğraflara takipçileri "Kar kraliçesi" yorumunu yaptı.

Leyla'nın sevinci

Seda Bakan'ın 1.5 yaşındaki kızı Leyla ilk kez karlarla oyun oynadı. Oyuncu, kızının şaşkınlığını ve mutluluğunu gösteren fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

Soğuk şaka

İdo Tatlıses karlar üzerinde videosunu çeken nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye şaka yaptı, hiç beklemediği bir anda yüzüne kartopu fırlattı. Tatlıses o videoyu Instagram'da paylaştı.

Ünlülerin kar sevinci

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlülerin kar sevinci - Son Dakika Magazin


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