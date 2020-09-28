Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir'den 2020 Saç Trendleri veya Tüyoları

Özellikle pandemi döneminden sonra kadınlar, daha kolay kullanımı olan ve kolay şekil alabilen saç modelleriyle, doğal saç tonlarına yöneldi. Bu değişimin 2021 yılında da devam edeceğini düşünüyorum. Saç renkleri bronz kahve başta olmak üzere buz sarısı ve bebek sarısıdır. Sarışın ve kahverengi arasında bir yerde duran Bronde, stil sahibi kadınlar için çok tercih edilen bir renk.

Türkiye'de en çok kahvelerin kullanılması gerekir. Her ırkın kendine göre bir renk pigmenti var. Bizim ırkımızdaki renk pigmenti daha çok kızıl ağırlıklı. Dolayısıyla Türk kadınına kahveler, kahvenin üstüne balyajlar çok daha olabilecek bir şey. Pigmenti yeşil olanlar da aslında sarıya gitmeli. Pigmenti kızıl olanlar sarıya gittiğinde hem yıpranıyor, hem de suni bir sarı oluyor. Dolayısıyla bizde en az kullanılması gereken renk sarı, ama en çok kullanılan renk.