Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir Uyardı - Son Dakika

Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir Uyardı

KORONAVİRÜS salgını hizmet sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri etkiledi. Çeşitli önlemler ile hayat devam ederken müşterileri ile yakın temas içinde olan kuaförler de hijyen tedbirleri ile hizmet veriyor. İstanbul'da hizmet veren kuaförlerden biri olan Ünal Demir pandemi önlemleri kapsamında kuaför ile müşterinin konuşma yasağının doğru olduğunun altını çizdi.

Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir Uyardı, System.String[]

Kuaförler hem kendi sağlığı hem de müşteri sağlığı açısından ciddi riskler taşırken ünlülerin kuaförü olarak bilinen Ünal Demir kuaförlere randevu ile gidilmesi gerektiğini ve bu şekilde hem kalabalığın önüne geçilebileceğini hem de risklerin yönetilebileceğini ifade ederek, "Randevuyla salona gelen müşterilerimizi kayıt altına alıyoruz. Alınan kayıtlar sayesinde herhangi bir müşterimizde hastalık çıktığı takdirde diğer müşterilerimize de ulaşarak bilgi verebiliriz. Bu şekilde en azından yayılımı önlemek için takip sağlanabilir." Dedi.

Meslek gereği kuaförlere gitmeye devam eden ünlü müşteriler hakkında da yorum yapan Demir, "Çok fazla boya, fön gibi işlemlere maruz kalan saçlar yıpranır ve parlaklığını yitirir. Mesleği gereği sanatçılar da bu grupta yer alıyor. Ancak bu süreçte de olsa ünlülerin kuaföre başvurusu azalmadı sadece daha sakin saatleri tercih etmeye başladılar" dedi.

Pandemi süresince yapılabilecek bakımlar hakkında da önerilerde bulunan Demir; "Bu dönem saçları uzatmak ve dinlendirmek için iyi bir fırsat oldu. Saçları güçlendirmek için themost keratin bakımlarını öneriyoruz ve uyguluyoruz. Bunun yanı sıra her evde bulunan doğal malzemeler ile pratik saç maskeleri üretilebilir. Önemli olan saçın ihtiyacını belirlemek, kolaylıkla hazırlanabilecek saç bakım maskeleri ile canlı ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Bu maskelere bir örnek verecek olursak; mikrodalga fırında ısıttığınız 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağını nemli saçlarına uygulayabilirsiniz. Yaratacağı kirliliğin önlenmesi adına başınıza duş bonesi geçirebilir veya yastık kılıfının üzerine bir havlu serebilirsiniz. Bir gece bu şekilde uyuyup, sabah saçlarınızı şampuanlayıp ve durulayabilirsiniz. İnce telli saçlar için hindistancevizi yağı saçlara fazla ağır gelirse, aynı maskeyi avokado yağı veya zeytinyağı gibi daha hafif yağlar ile de& ; uygulayabilirsiniz."

"KUAFÖRLERDE KONUŞMA YASAĞI DOĞRU BİR KARAR"

Sosyal mesafe, maske ve kuaför-müşteri arasındaki konuşma yasağının doğru bir karar olduğunun altını çizen Ünal Demir ürünlerin steril edilmesine ek olarak bir diğer koronavirüs tedbirinin ise müşterilerin özellikle makyaj, bakım ve manikür gibi aletlerini müşterilerin yanlarında getirmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir Uyardı

Ünal Demir, Kuaför, Karar, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:55

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir Uyardı - Son Dakika Magazin

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