Ünlülerin kuaföründe, müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünlülerin kuaföründe, müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu - Son Dakika

Ünlülerin kuaföründe, müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu

6 saat önce

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu.

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepecik Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun, bir başka müşterinin sağ kolunu sıyırarak duvara saplandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kuaför çalışanlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine basan kişiyi kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Ünlülerin kuaföründe, müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu

Tepecik, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu
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