Ünlülerin Makyaj Artisti Makyajımı Yaptı | Melis İlkkılıç
30 dakika önce
Yeniden Merhaba, bugün hepimiz için öğretici bir makyaj videosu ile karşınızdayım. Ünlülerin makyaj artisti Melis İlkkılıç kalanıma konuk oldu ve bana aydınlık parlak ciltli, bol aydınlatıcılı ve eyelinersiz bir makyaj yaptı.
Yeniden Merhaba, bugün hepimiz için öğretici bir makyaj videosu ile karşınızdayım. Ünlülerin makyaj artisti Melis İlkkılıç kalanıma konuk oldu ve bana aydınlık parlak ciltli, bol aydınlatıcılı ve eyelinersiz bir makyaj yaptı. Umarım keyifle izlersiniz. Sevgili Melis'e sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. MELİS İLKKILIÇ İnstagram Hesabı; https://www.instagram.com/melisilkkilic
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:50 Kaynak: Youtube
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