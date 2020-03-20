ÜNLÜLERİN REKLAMINI YAPTIĞI ÜRÜNE DİKKAT - Son Dakika
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ÜNLÜLERİN REKLAMINI YAPTIĞI ÜRÜNE DİKKAT

6 saat önce

* Prof. Dr. Erdem Yeşilada,"Resmi kanaldan, yani gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse de Tarım Bakanlığı tarafından izin alamadığına göre bunda bir kusur var.

* Prof. Dr. Erdem Yeşilada,

"Resmi kanaldan, yani gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse de Tarım Bakanlığı tarafından izin alamadığına göre bunda bir kusur var. O yüzden insanların uyanık olması, bu tip durumlardan yararlanmak isteyen kişilere karşı dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum"

Haber- Kamera: Müge YARIMBATMAN - Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ isimlerin sosyal medya hesaplarından reklamını yaptığı ürünle ilgili konuşan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, 'Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse de Tarım Bakanlığı tarafından izin alamadığına göre bunda bir kusur var. O yüzden insanların bu tip durumlardan yararlanmak isteyen kişilere karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'İNSANLARI KANDIRAYIM DÜŞÜNCESİ"

Türkiye'de koronavirüs görülmesinin ardından bazı sektör ve kişiler salgını fırsata çevirmeye çalıştı. Dezenfektan, kolonya, lateks eldiven ve bağışlık sistemini güçlendiren vitaminler de fiyat artışı yaşanırken, sahte ürünler de üretilmeye başladı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler de, Tarım Bakanlığı'nın 'Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'nde olmayan ürünü koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla paylaştı. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada konuyla ilgili, 'Reklamına baktım, 'Bağışıklık sisteminizi korur, taş gibi bağışıklık sistemi yapar' gibi iddialı ifadeler var. Formüle baktığımda içerisindekiler beta glukan var. Hepimizin bildiği bir bağışıklık destekleyicidir ama bu tip ürünlerin 3 haftadan önce etkisini göstermesi mümkün değil. Kaldı ki beta glukanın miktarı da önemlidir. İçerisinde 10 miligram mı, 50 miligram mı, 100 miligram mı var' Etkinin ona göre ne kadar hızla meydana gelebileceği görülebilir. Onun dışında kara mürver, propolis var. Bu formül ağızdan yutulan bir formül ve ağızdan yutulduğunda mide de ve bağırsak sisteminde değişime uğrar. Dolayısıyla virüsler üzerinde etkisini kaybeder. Bu tip ürünler, ancak pastil olarak etkilidir. Mideye götürdüğünüzde bunlar, polifenol olduğu için virüs üzerinde etkisi kalmaz. Sadece ileri vadede iltihap giderici olarak destekleyebilir. Bu son derece yanıltıcı. Piyasada hemen ortamı bulmuşken, insanları kandırayım düşüncesi. Reklamı da gördüm, 'çok yüksek satışlar var' gibi ifadeler kullanılmış. Zaten şu an insanlar panikte. Bu nedenle neyi önerseniz, onu kullanacak durumdalar. O bakımdan insanların bu zaafından yararlanmak son derece etik olarak sorunlu bir durum" diye konuştu.

'İZİN ALAMADIĞINA GÖRE BUNDA BİR KUSUR VAR"

Prof. Dr. Yeşilada ürünün sosyal medyadan tanıtılması ile ilgili ise, 'Ben ne zaman internetten veya sosyal medyadan bir şey aldıysam, hepsinde kazık yediğimi gördüm. İnternetten alınan malların demek ki bir defosu var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Resmi kanaldan, yani gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse de Tarım Bakanlığı tarafından izin alamadığına göre bunda bir kusur var. O yüzden insanların uyanık olması, bu tip durumlardan yararlanmak isteyen kişilere karşı dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Herhangi bir şekilde kaçak olmuş. Nasıl getirilmiş, ne şekilde pazarlanıyor' Zaten internetten pazarlanması başka bir sorun. Çünkü bu durumda içerisindeki ürünler doğru mu, yanlış mı bilmiyoruz. Gerçekten kaliteli ürünleri kullanmış mı, kullanmamış mı bilemiyoruz. O yüzden böyle güvensiz bir şekilde satışa sunulduysa, bu da önemli bir sorun. Şu an için bizim ani korumaya ihtiyacımız var. İçerisinde iyi ekstralar kullanıldıysa bağışıklığı, miktarına bağlı olarak en erken 3 hafta sonra destekleyebilir ama şu an koronavirüse karşı bir şey yapabilme kabiliyeti pek göremiyorum" dedi.

ÜNLÜLERİN REKLAMINI YAPTIĞI ÜRÜNE DİKKAT

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:09 Kaynak: DHA

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