Ünlülerin uğrak mekanı küle döndü - Son Dakika

Ünlülerin uğrak mekanı küle döndü

MUĞLA - Bodrum'un en ünlü beach clublerinden biri olan Zayo beach küle döndü. Ünlülerin uğrak mekanı olan işletmesinde başlayıp çevredeki ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi üzerindeki ünlülerin uğrak mekanı olan ZAYO Beach adlı işletmede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. İşletme içerisinde istiflenmiş yüzer plastik iskele ve şezlongların tutuştuğu yangında, alevler metrelerce yüksekliğe çıktı. Bir süre sonra alevler daha fazla büyüyerek çevredeki ağaçlara kadar ulaştı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan Yalıkavak, Gölköy ve Ortakent ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrasında iş yerinde büyük çapta maddi hasar olduğu görüldü.