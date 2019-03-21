Ünlülerin Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Görülüyor

İlk derece mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.

İlk derece mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince yeniden yargılanmasına başlandı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, oyuncular Gizem Karaca, Yusuf Akgün ve Kaan Turgut'un da aralarında bulunduğu 10 sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada savunmasını yapan sanık Gizem Karaca, şunları söyledi:



"Bu olay yaşandığında ben daha 19 yaşındaydım. Türkiye'ye ailemle birlikte geleli 3-4 sene olmuştu. Çok hızlı bir şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu maddeyle tanıştım ve arkadaş ortamında kullandım. Ancak ben uyuşturucu madde satın almadım ve kimseye de vermedim. Üstümde hiçbir zaman bulundurmadım. Bu yüzden hiç kimseye vermem mümkün değildir. Sadece arkadaş ortamında kullanmış oldum. Bu olay başlayalı 7 sene oldu. Bu süre zarfında ben ciddi şekilde etkilendim ve yıprandım. Ben geçen sene evlendim. Anne olmak ve gelecek ile ilgili planlar yapmak istiyorum. Ancak bu dava önümde bir engel olarak durmaktadır. Karar verilirken bu hususların da dikkate alınmasını istiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum."



Sanık Kaan Turgut da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Ben kesinlikle 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçunu işlemedim. O dönem çok yoğun çalıştığım halde gelirim de oldukça düşüktü. Uyuşturucu madde ticareti yapsaydım az bir para için bu kadar tiyatro oyunu oynayıp kendimi yormazdım." diye konuştu.



"Allah bizi affetsin"



Sanık Tolga Disanlı da "Biz de her insan gibi fıtrat olarak yanlış yaptık ve kullandık. Allah bizi affetsin. Ancak ben kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Kimseye uyuşturucu madde götürmedim. Sadece kendim kullanmış oldum. Zira ailevi bakımdan bazı problemlerin vardı." ifadelerini kullandı.



Sanık Niyazi Canbaz ise önceki savunmalarının doğru olduğunu ifade ederek, "Üzerinden 7 sene geçtiği için detayları hatırlamıyorum. Aynı sette çalışmakla birlikte ben diğer sanıklardan birkaç yaş büyük olduğum için onlarla arkadaşlık etmiyordum. Sadece bir kez Çağatay Ulusoy benim evime geldi. Benim kullanmakta olduğum yarım bir sigaralıktan ikimiz birlikte içmiş olduk. Olay bundan ibarettir." dedi.



Duruşmaya katılmayan sanık Çağatay Ulusoy'un avukatı Ali Tekin de, "Müvekkilimiz uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme suç vasfında yanılgıya düşmüştür. Beraatine kararı verilmesini talep ediyoruz." dedi.



Ceza dairesi, davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener'in bu halinin devamına karar verdi.



Duruşmaya katılmayan sanıklar ve avukatlarının mazeretlerini kabul eden ceza dairesi, savunması alınan sanıkların da duruşmalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı.



Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.



Davanın geçmişi



İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2018'de verdiği kararla, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile şarkıcı Cenk Eren'e (Yüksel Venedik) savcının talep ettiği, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan değil, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezaları vermişti.



Oyuncular Ulusoy, Karaca ve Benli ile menajer Boronkay'a 4 yıl ikişer ay hapis cezası öngören heyet, şarkıcı Eren'e ise uyuşturucu maddenin kokain olması gerekçesiyle artırım uygulayarak aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.



Diğer 29 sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 4 sanığın tutuklanmasını, 3 sanık hakkında ise yakalama emri düzenlenmesini kararlaştırmıştı.



İstinaf, yeniden görülmesine karar verdi



İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinin, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları istinaf başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından incelenmişti.



Ceza Dairesi, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in (Yüksel Venedik) de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın ayrı esasa kaydedilerek yeniden görülmesine karar vermişti.



Tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu'nun tahliyelerine ve tutuklu sanık Murat Özgener'in bu halinin devamına hükmeden daire, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklar Aslı Şenyüz ve Cihan Şenyüz'ün yakalama kararlarının devamını kararlaştırmıştı.



Daire, bu kapsamda sanıklar Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Hüseyin Orçun Benli, Ayşe Selin Boronkay, Aydın Sarıoğlu, Cihan Şenyüz, Ergun Taş, Ferdi Özer, Feruz Tuncel, Mehmet Çakır, Murat Özgener, Mustafa Kabahor, Niyazi Canbaz, Nuri Kösem, Özgür Sanlav, Tolga Disanlı, Yusuf Hasan Akgün, Aslı Şenyüz ve Kaan Turgut'un yeniden yargılanması için bugüne duruşma tarihi vermişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Verildi

İlk Kez Hintli Bir Hava Yolu Şirketi İstanbul Uçuşlarına Başladı

Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum

Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı