Ünlülerin Yargılandığı Uyuşturucu Davası

Gizem Karaca,"Anne olmak istiyorum bu olaydan dolayı cesaret edemiyorum"Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAYerel mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca'nın aralarında bulunduğu 20 sanığın İstinaf Mahkemesi'nde...

Gizem Karaca,



"Anne olmak istiyorum bu olaydan dolayı cesaret edemiyorum"



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Yerel mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan Çağatay Ulusoy, Cenk Eren, Gizem Karaca'nın aralarında bulunduğu 20 sanığın İstinaf Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı.



Bu olaylar olduğunda 19 yaşında olduğunu söyleyen Gizem Karaca, "Bu olay 7 yıldır sürüyor. Geçen yıl evlendim, anne olmak ve gelecek planlamasını yapmak istiyorum, bu engelden dolayı cesaret edemiyorum" dedi.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına aralarında Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün'ün de bulunduğu 11'i tutuksuz 1'i tutuklu 12 sanık ve avukatları katıldı. Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren'in mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Cenk Eren adıyla bilinen Yüksel Venedik'in Avukatı İbrahim Hakkı Bozan, yerel mahkemenin kararının kaldırılarak müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.



'ANNE OLMAK İSTİYORUM BU ENGELDEN DOLAYI CESARET EDEMİYORUM'



Savunmasını yapan Gizem Karaca, bu olaylar yaşandığında en daha 19 yaşında olduğunu belirterek, "Ben daha yurt dışından ailem ile birlikte geleli 3-4 sene olmuştu. Çok hızlı şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu madde ile tanıştım. Bir kaç kez arkadaş ortamında içmiştim. Ama hiçbir zaman satın almadım ve satmadım. Hiçbir zaman üstümde bulundurmadığım için de başkasına vermem mümkün değil. Bu olay 7 yıldır sürüyor. Çok etkilendim ve yıprandım. İşim olsun, psikolojim olsun. Geçen yıl evlendim, anne olmak ve gelecek planlamasını yapmak istiyorum, bu engelden dolayı cesaret edemiyorum. Bunu göz önünde bulundurarak değerlendirmenizi istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



'UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPSAYDIM GELİRİM BU KADAR DÜŞÜK OLMAZDI'



Tiyatro sanatçısı olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kaan Turgut, "Ben üniversitede tiyatro okudum, tiyatro sanatçısıyım. Ben o dönemde tiyatro yapıyordum. Çok yoğun çalıştığım halde gelirim de çok düşüktü. Oyun başına da 100 lira alıyordum. Uyuşturucu ticareti yapsaydım gelirim bu kadar düşük olmazdı. Uyuşturucu maddeyi kullandığım iddiası ise doğrudur" diye konuştu.



'ÇAĞATAY ULUSOY BİR KEZ EVİME GELDİ BENİM KULLANDIĞIM SİGARALIKTAN İKİMİZ BİRLİKTE İÇTİK'



Tutuksuz sanık Niyazi Cansız, set çalışanı olduğunu, yaş itibariyle diğer sanıklardan büyük olduğu için onlarla arkadaşlık yapmadığını belirterek, "Sadece bir kez Çağatay Ulusoy benim evime geldi. Benim kullanmakta olduğum yarım bir sigaralıktan ikimiz birlikte içmiş olduk. Olay bundan ibarettir" dedi. Davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



NE OLMUŞTU ?



Aralarında oyuncu ve sanatçıların da bulunduğu 34 kişi hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkeme 16 Mayıs 2018 tarihli duruşmada kararını açıklamıştı. Mahkeme, Cenk Eren'e, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Eren, 100 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli, DJ Nuri Kösem, menajer Ayşe Selin Borankay ise, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis 80'er lira da para cezasına çarptırıldılar. 27 sanık da 4 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmışlardı.



Sanıklar, mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.İstinaf Mahkemesi, 34 sanıklı dosyada 14 sanık hakkında ayrılma kararı veren mahkeme, 20 sanık için de bugüne duruşma günü vermişti.

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