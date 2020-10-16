UNO, doğa dostu yeni "akıllı ambalaj teknolojisini" tanıttı - Son Dakika

UNO, doğa dostu yeni "akıllı ambalaj teknolojisini" tanıttı

16.10.2020 12:53
UNO, doğa dostu yeni

UNO Üst Yönetici (CEO) Vekili Evin Pehlivanlı, "UNO olarak doğanın korunmasına verdiğimiz desteği yüzde 100 bio çözünür akıllı ambalaj teknolojimiz sayesinde artırmaktan mutluluk duyuyoruz.

UNO Üst Yönetici (CEO) Vekili Evin Pehlivanlı, "UNO olarak doğanın korunmasına verdiğimiz desteği yüzde 100 bio çözünür akıllı ambalaj teknolojimiz sayesinde artırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu adımımızla hem doğaya karşı sorumluluğumuzu tüketicilerimizle paylaştığımıza hem de ürünlerimizin ambalajlarının geri dönüşüm kutusuna atılmasını teşvik ettiğimize inanıyorum." diye konuştu.

Paketli ekmek markası UNO, sektöre kazandırdığı "akıllı ambalaj teknolojisini" online olarak düzenlediği lansman ile tanıttı. Tamamıyla doğa dostu olarak tasarlanan yeni UNO ambalajları, oxo-biyo-çözünür özelliğiyle doğada hiçbir kalıntı bırakmadan, 24 ay içerisinde tamamen çözülerek yok olabiliyor.

Etkinlikte konuşan Pehlivanlı, çevreye saygılı yeni uygulamaları nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek, "UNO olarak doğanın korunmasına verdiğimiz desteği yüzde 100 bio çözünür akıllı ambalaj teknolojimiz sayesinde artırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu adımımızla hem doğaya karşı sorumluluğumuzu tüketicilerimizle paylaştığımıza hem de ürünlerimizin ambalajlarının geri dönüşüm kutusuna atılmasını teşvik ettiğimize inanıyorum." dedi.

Pehlivanlı, günümüz dünyasındaki en büyük endişelerin sağlıklı yaşamak, iyi beslenmek ve temiz çevre olduğunu vurgulayarak, "Ekmek sektörünün öncü markası olarak, kurulduğumuz günden bu yana Ar-Ge çalışmalarımız ile sektörde ilklere imza atmaya devam ettik. Sunduğumuz ürünlerin iyi beslenmeyi desteklemesi yaklaşımından hiçbir zaman ödün vermedik. Sadece iyi beslenme ile sınırlı kalmadık, daha yaşanılabilir dünya için çalışmalarımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Normal plastiklerin doğada 400 ila bin yıl arasında kaybolduğuna dikkati çeken Pehlivanlı, şunları söyledi:

"Okyanuslarda 100 milyon ton plastik olduğu tahmin ediliyor. Pasifik Okyanusu'nun ortasında Yedinci Kıta olarak anılan devasa bir atık yığını mevcut. 3,4 milyon kilometrekare büyüklüğe sahip adanın yüz ölçümü Türkiye'nin 4 katından fazla. Plastikler doğada yaşamı tehdit etmeyi sürdürürken sektörün standartlarını yükseltme hedefi ile çıktığımız bu yolda bugün, çevremiz adına bir yeniliği daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Doğayı korumak için sorumluluğumuzu yerine getiriyor, en az iyi beslenmeyi önemsediğimiz kadar içinde yaşadığımız dünyayı da önemsediğimizin somut bir adımını daha atıyoruz. Bugüne kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan çevreci ambalajlar kullanıyorduk. Bugün, ambalajların çevreci özelliğini bir adım ileriye taşıyarak artık oxo-biyo-çözünür içerikli d2w teknolojisini ambalajlarımızda uygulamaya başladık. Bu yenilikle beraber UNO ambalajı, geri dönüşüme giremez ve kazara doğaya karışırsa bu teknoloji sayesinde doğada zararlı hiçbir kalıntı bırakmadan, 24 ay içerisinde tamamen çözünerek yok olacak."

Akıllı ambalaj teknolojisi geri dönüşüme de teşvik ediyor

Etkinlikte verilen bilgiye göre, geri dönüştürülebilir UNO ambalajları, doğaya karışırsa oxo-biyoçözünür özelliği devreye giriyor. Doğaya karıştığı andan itibaren doğada yüzyıllarca kalabilen ve ciddi boyutlarda çevre kirliliğine sebep olan plastiklerin aksine, oxo-biyoçözünür özelliğe sahip ambalajlar, geride hiçbir kalıntı bırakmadan 24 ay içerisinde tamamen çözünerek yok oluyor. Doğa dostu akıllı ambalajlar ile UNO, tüketicileri atıkları geri dönüşüm kutusuna atmaları konusunda da teşvik ediyor.

Dünyada 100'den fazla ülkede kullanılan d2w teknolojisi, plastiğin üretim aşamasında ilave edilen malzemesi sayesinde, oksijen ile etkileşime girdiği andan itibaren plastiğin moleküler yapısını değiştirerek, onu plastik olmaktan çıkaran bir yapıya sahip. Bu süreç sonunda moleküler yapısı tamamen değişmiş olan plastik, doğada bir yaprak gibi bio-çözünüme girebiliyor. Uluslararası laboratuvarlarda test edilerek Uluslararası Amerikan Test ve Materyalleri Topluluğu (ASTM) standartlarına uygunluğu onaylanan d2w teknolojisini uzun Ar-Ge çalışmaları sonrasında 2020 yılı itibariyle kullanmaya başlayan UNO, yeni doğa dostu çalışmalarına devam ediyor.

Araştırma Geliştirme, Pehlivanlı, Plastik, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi UNO, doğa dostu yeni 'akıllı ambalaj teknolojisini' tanıttı - Son Dakika Ekonomi

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