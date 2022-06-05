Unocha: Kuraklık, Etiyopya'daki 7,2 Milyondan Fazla İnsanı Gıda Yardımına Muhtaç Hale Getirdi - Son Dakika
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Unocha: Kuraklık, Etiyopya'daki 7,2 Milyondan Fazla İnsanı Gıda Yardımına Muhtaç Hale Getirdi

05.06.2022 21:24
Unocha: Kuraklık, Etiyopya'daki 7,2 Milyondan Fazla İnsanı Gıda Yardımına Muhtaç Hale Getirdi

ADDİS ABABA, 5 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) verdiği bilgiye göre, Etiyopya genelindeki kuraklık koşulları 7,2 milyondan fazla insanı gıda yardımına muhtaç hale getirdi.

ADDİS ABABA, 5 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (UNOCHA) verdiği bilgiye göre, Etiyopya genelindeki kuraklık koşulları 7,2 milyondan fazla insanı gıda yardımına muhtaç hale getirdi. UNOCHA, Cuma günkü son kuraklık durumu güncelleme raporunda Etiyopya'nın Somali, Oromia, Güney ve Güneybatı bölgelerinde 7,2 milyon göçebe çoban ile kırsal çiftçinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Unocha: Kuraklık, Etiyopya'daki 7,2 Milyondan Fazla İnsanı Gıda Yardımına Muhtaç Hale Getirdi

Etiyopya'nın Somali bölgesinde bidon taşıyan bir kadını gösteren arşiv fotoğrafı, 1 Eylül 2017. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

UNOCHA, Doğu Afrika ülkesindeki iklim kaynaklı kuraklığın, 2020 sonundan bu yana ardı ardına yaşanan dört verimsiz yağmur sezonunun ardından 40 yıldır görülenlerin en şiddetlisi olduğunu belirtti. UNOCHA raporunda, "Uzun süreli kuraklık, büyük ölçüde hayvancılığa dayanan kırılgan geçim kaynaklarını tehlikeye atmaya ve gıda güvensizliği ile yetersiz beslenmeyi derinleştirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Etiyopya'daki uzun süreli kuraklık koşulları 4,4 milyon insanı su yardımına muhtaç hale de getirdi. UNOCHA raporunda uzun süreli kuraklık koşullarının şimdiye kadar 2,1 milyon çiftlik hayvanı ölümünün kaydedilmesiyle hayvan kayıplarına da uzandığı ifade edildi.

Kuraklık nedeniyle 22 milyon çiftlik hayvanının da ciddi şekilde zayıfladığı tahmin ediliyor. Kuraklık koşullarının gelecek aylarda Etiyopya'da yeni coğrafi alanlara genişlemesinin beklendiğini belirten UNOCHA raporu, bu nedenle acil insani yardımın artırılması ihtiyacına dikkat çekti. UNOCHA, Nisan ayında yaptığı açıklamada Afrika Boynuzu bölgesinin yakın tarihin en şiddetli kuraklıklarından birini yaşadığını ve Etiyopya, Kenya ile Somali'de 15 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu söylemişti.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unocha: Kuraklık, Etiyopya'daki 7,2 Milyondan Fazla İnsanı Gıda Yardımına Muhtaç Hale Getirdi - Son Dakika

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