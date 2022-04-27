Unocha: Şiddetli Kuraklık Afrika Boynuzu'nda Büyük Çapta Can Kaybına Neden Oluyor - Son Dakika
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Unocha: Şiddetli Kuraklık Afrika Boynuzu'nda Büyük Çapta Can Kaybına Neden Oluyor

27.04.2022 12:08
Unocha: Şiddetli Kuraklık Afrika Boynuzu'nda Büyük Çapta Can Kaybına Neden Oluyor

ADDIS ABABA, 27 Nisan (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Afrika Boynuzu genelinde yakın tarihte şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kalınması nedeniyle bölgede artan büyük ölçekli can kaybını durdurmak için daha fazla finansmana derhal ihtiyaç duyulduğuna dair uyarıda bulundu.

ADDIS ABABA, 27 Nisan (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Afrika Boynuzu genelinde yakın tarihte şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kalınması nedeniyle bölgede artan büyük ölçekli can kaybını durdurmak için daha fazla finansmana derhal ihtiyaç duyulduğuna dair uyarıda bulundu. UNOCHA, Pazartesi günü yayınlanan son durum güncellemesinde, "Büyük ölçekli can kaybı tehdidi her geçen gün artıyor ve insani yardım ortaklarının her nesilde bir kez görülen bu krize geniş ölçekte yanıt vermelerini sağlamak için daha fazla finansmana derhal ihtiyaç var" dedi.

UNOCHA'ya göre, Etiyopya, Kenya ve Somali'de 15 milyondan fazla insanın akut gıda güvensizliği yaşadığı Afrika Boynuzu, yakın tarihin en şiddetli kuraklıklarından birini yaşıyor. UNOCHA'nın bildirisinde "Aileler hayatta kalmak için umutsuz önlemler alıyor, binlerce kişi yiyecek, su ve otlak bulmak için evlerini terk ediyor" denildi. Kuraklığın başlamasından bu yana, cinsel şiddet ve doğum sırasında ölüm gibi, kadınların ve kız çocuklarının karşı karşıya olduğu riskler keskin bir şekilde arttı.

UNOCHA'nın son tahminleri, Mart-Mayıs 2022 yağış mevsiminin de ortalama geçeceğini, ya da ortalamanın altında kalacağını gösteriyor. Somali, Etiyopya'nın güney ve güneydoğusu ile Kenya'nın kuzey ve doğusunun geniş bölgeleri, Ekim-Aralık 2020, Mart-Mayıs 2021 ve Ekim-Aralık 2021 mevsimlerinde de ortalamanın altında yağış almış ve olağanüstü seviyede kuraklıkla karşı karşıya kalmıştı. UNOCHA, "Mart-Mayıs (2022) yağmurları isteneni vermezse, bölge son 40 yılda ilk kez art arda dört mevsim boyunca normalin altında yağış almış olacak" dedi.

UNOCHA'ya göre, Etiyopya'da 5,5 milyon ila 6,5 milyon kişi ve Kenya'da yaklaşık 3,5 milyon kişi kuraklık nedeniyle ciddi biçimde gıda güvensizliği altında. Somali'de yaklaşık 6 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların 81.000'inin durumu felaket boyutlarına ulaştı. Bu rakamlar, 2011'deki kıtlık ve 2016/2017'deki şiddetli kuraklıktan daha yüksek.

UNOCHA'ya göre göçebe ailelerin geçim kaynakları için bel bağladığı, 1,5 milyonu Kenya'da ve 1,5 milyonu Etiyopya'nın Somali, Oromia ve SNNP bölgelerinde olmak üzere milyonlarca hayvan çok zayıfladı veya öldü.

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Doğu Afrika'daki kuraklık nedeniyle 'acil önlem' çağrısı yapıldı Doğu Afrika'daki kuraklık nedeniyle 'acil önlem' çağrısı yapıldı

Etiyopya, Afrika, Somali, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Unocha: Şiddetli Kuraklık Afrika Boynuzu'nda Büyük Çapta Can Kaybına Neden Oluyor - Son Dakika


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