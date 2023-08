Unreal Engine 5 ile geliştirilen Hell Is US duyuruldu!

Rogue Factor'un ilk orijinal IP'si olacak Hell Is Us, Nacon tarafından yayınlanacak. Bir aksiyon-macera oyunu olacak Hell Is US'ta iç savaşa maruz kalmış ve gizemli bir olay sonucu kötü yaratıklarla dolmuş bir ülkede hayatta kalmaya ve bu toprakların hikayesini keşfetmeye çalışacağız.

HELL IS US DUYURULDU

Ana karakterimizle özel silahlarımızı ve ekipmanlarımızı kullanarak bu maceraya atılacağız.Oyunun kreatif direktörlüğünü eski Eidos Montreal Sanat Direktörü Jonathan Jacques-Belletete üstlenecek. Belletete, daha önce Deus Ex: Human Revolution ve Deus Ex: Mankind Divided yapımlarında görev almıştı. Son görev aldığı oyun ise Marvel's Guardians of the Galaxy olmuştu. Bu oyunda kendisi kreatif direktörlük yapacak.

Belletete Game Informer'a yaptığı basın açıklamasında oyunda detaylı bir görev bilgisi ve harita işaretlerinin olmamasını, gerçek bir macera ve keşif deneyimini hedeflediklerini belirtti. Yayıncı Nacon, oyunun orijinal bir fikre sahip olduğunu ve önümüzdeki aylarda yeni bilgileri sunmak için sabırsızlandıklarını belirtti. Hell Is Us, 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için çıkışını yapacak.

Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen Hell Is US'ın macera odaklı bir oyun olması nedeniyle oyun motorunun da gücünü kullanarak büyüleyici atmosfer ve grafik ile gelmesi büyük bir ihtimal. Sizler yeni oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.İşte oyun için yayımlanan teaser videosu: