Unreal Engine 5 ile geliştirilen The Matrix Awakens PC'ye çıkış yaptı

The Matrix Resurrections HBO'ya gelmeden önce Epic Games, The Matrix Awakens adlı Unreal Engine 5 teknoloji demosunu yayınladı. Harika grafiklere, tasarımlara sahip olan demoda Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss bize kısa süreliğine eşlik etti.

THE MATRIX AWAKENS PC'YE ÇIKIŞ YAPTI

Kısa bir hikaye sonrası fotogerçekçi bir şehirde, sadece PS5 ve Xbox'ta piyasaya sürülen The Matrix Awakens teknoloji demosu şimdi PC kullanıcılarına çıktı. Açık dünya bir haritada Matrix simülasyonu içerisinde bulunduğumuz The Matrix Awakens'ta sürülebilir 38.146 araç bulunmaktadır.

UNREAL ENGINE 5 PC'YE ÇIKIŞ YAPTI

Epic Games, City Sample'ın motorun "yeni ve geliştirilmiş sistemlerinin "Matrix Awakens'ı inşa etmek için nasıl kullanıldığını gösteren Unreal Engine 5 örnek projesi olduğunu söylüyor. Konsollarda yayınlananlar gibi "binalar, araçlar ve MetaHuman karakterlerin kalabalığı ile eksiksiz bir şehir", ancak Neo, Trinity veya diğer Matrix hisleri olmadan sadece bir demo projesidir.

The Matrix Awakens teknoloji demosu ilk çıkış yaptığında PS5'te deneyimlemiştik. The Matrix Awakens Teknoloji Demosu inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.