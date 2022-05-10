Unreal Engine 5 ile oluşturulan tren istasyonu sahnesi sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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Unreal Engine 5 ile oluşturulan tren istasyonu sahnesi sosyal medyada viral oldu

10.05.2022 11:21
Unreal Engine 5 ile oluşturulan tren istasyonu sahnesi sosyal medyada viral oldu

Epic Games'in popüler oyun motoru Unreal Engine 5'in geçtiğimiz aylarda duyurulmasının ardından yeni projeler gelmeye devam ediyor. Birçok oyunun yanı sıra bağımsız olarak da kullanıcılar sahneler oluşturuyor. Bir oyun geliştiricisinin inanılmaz derecede gerçekçi ve ürpertici bir tren istasyonu sahnesi oluşturduğu sahne sosyal medyada viral oldu.

Unreal Engine 5 ile oluşturulan gerçekçi ve son derecede korkunç 3 dakikalık sahne, Subjectn adlı YouTube kanalına yüklendi. Japonya'nın Toyoma'daki bir tren istasyonunu konu alan sahnede inanılmaz derecede gerçekçi grafikler görenleri şoke etti.

UNREAL ENGINE 5 İLE GELİŞTİRİLEN SAHNE SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Epic Games'in oyun motoru Unreal Engine 5 ile geliştirilen bu sahne, 3D çevre/ sahne sanatçısı Lorenzo Dragon tarafından oluşturuldu. Oluşturulan bu video sosyal medyada viral olurken, bir sonraki nesil oyunlarının Unreal Engine 5 ile geliştirilmesi takdirde bu tarz gerçekçiliğe ulaşması hayal ediliyor.

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Unreal Engine 5 ile oluşturulan tren istasyonu sahnesi sosyal medyada viral oldu

Lorenzo'nun oluşturduğu bu tren istasyonu sahnesi için ise sanal gerçeklik destekli bir korku oyunu için birebir olacağı sosyal medya kullanıcıları tarafından düşünüldü. Ayrıca buna ek olarak UE 5 ile geliştirilen Matrix demosu da bizlere bu oyun motorunun nasıl bir grafik kalitesi sunacağını göstermişti.

Sosyal medyada birçok kişi ise bu videonun gerçekliği hakkında tartışmaya başladı. Ancak sanal bir ortamda geliştirildiği ise videoda gösterildiği üzere havanın bir anda kararması ile netleşiyor.

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Son Dakika Gamegar Unreal Engine 5 ile oluşturulan tren istasyonu sahnesi sosyal medyada viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Unreal Engine 5 ile oluşturulan tren istasyonu sahnesi sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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