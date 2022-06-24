Unreal Engine 5 ile yapılan GTA 3 Remake hayran bıraktı - Son Dakika
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Unreal Engine 5 ile yapılan GTA 3 Remake hayran bıraktı

24.06.2022 21:53
Unreal Engine 5 ile yapılan GTA 3 Remake hayran bıraktı

Unreal Engine 5 ile makyajlanan GTA 3 nasıl görünüyor? Rockstar'ın bile kıskanacağı yeni konsept, Liberty City'i baştan aşağı yeniledi.

Grand Theft Auto serisinin en büyük dönüm noktalarından biri olan GTA 3, Unreal Engine 5 oyun motoruyla yeniden işlendi. Yaklaşık 21 yaşındaki oyuna yepyeni bir görünüm kazandıran konsept çalışması, Rockstar Games'in bile kıskanacağı kadar başarılı görünüyor.

Unreal Engine 5'li GTA 3 konsepti Rockstar'ı bile şaşırttı

Geçtiğimiz yıl Rockstar tarafından yayınlanan GTA Trilogy, oyuncular tarafından çok fazla eleştiri almıştı. Tek bir oyun içerisinde GTA 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City'yi remastered olarak sunan Rockstar, başarısız bir oyun sunmakla suçlanmıştı.

Rockstar kıskandı: GTA San Andreas'a Unreal Engine 5 makyajı

Rockstar Games'in bu oyununa karşı oyuncular ise birçok defa GTA konseptleri hazırladı. Daha önce GTA Vice City ve GTA San Andreas için hazırlanan konsept videolar şimdi de GTA 3'ü ele aldı. Unreal Engine 5 ile makyajlanan GTA 3 grafik kalitesiyle hayran bırakmayı başarıyor.

Yeni GTA 3 konsept çalışması, efsanevi oyunun Unreal Engine 5 ile yapılmış olsaydı nasıl görüneceğini ortaya koydu. Fragman şeklinde hazırlanan ve kısa sürede oyun forumlarını karıştırmayı başaran konsept, Liberty City ve ana karakter Claude'un yenilenmiş halini gözler önüne serdi.

Epic Games'e ait oyun motoru Unreal Engine 5, son zamanlarda birçok oyunu makyajlamak için kullanıldı. GTA'dan Resident Evil serisine kadar pek çok popüler yapım, Unreal Engine 5 ile elden geçirildi. Son GTA 3 çalışması da başarılı fragmanlardan biri olmayı başardı.

Rockstar'ın remastered oyunu GTA Trilogy, ilk olarak geçtiğimiz yılın Kasım ayında sunuldu. Ancak birçok teknik sorun, performans düşüşleri yaşayan yapım; grafik kalitesi üzerinden de topa tutuldu. Rockstar her ne kadar oyunu güncellemeler ile düzeltse de, oyuncular üzerinde oldukça kötü bir imaj yaratmaktan kurtulamadı.

Peki siz Unreal Engine 5'li GTA 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Rockstar Games, Unreal Engine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unreal Engine 5 ile yapılan GTA 3 Remake hayran bıraktı - Son Dakika

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