UNRWA'dan, Lübnan'daki Filistinli mültecilere acil yardım kampanyası - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Lübnan'daki Filistinli mültecilere acil yardım için bir kampanya başlattı.

UNRWA, yardım kampanyasını başlatmak için Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) Beyrut'taki karargahında bir konferans düzenledi.

Konferansa Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatör Yardımcısı Necat Ruşdi, UNRWA'nın Lübnan Direktörü Claudio Cordone, Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur ve Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Basil el-Hasan katıldı.

UNRWA'nın başlattığı kampanya, Lübnan'daki Filistinli mültecilere insani yardım sağlamak için fon toplamayı ve UNRWA'nın 2022 yılı için finansman ihtiyaçlarına ve önceliklerine ışık tutmayı hedefliyor.

BM Lübnan Özel Koordinatör Yardımcısı Ruşdi, yaptığı konuşmada, konferansın Lübnan'ın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğu, güvenlik ve koruma arayışıyla ülkelerinden kaçan yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ettiği bir zamanda düzenlendiğine dikkati çekti.

Ruşdi, mülteciler için işlerin ciddi bir şekilde değiştiğini ve geleceklerinin şimdi her zamankinden daha fazla karanlık göründüğünü söyledi.

UNRWA'nın Lübnan Direktörü Cordone de mevcut krizin Lübnan'daki herkesi etkilediğini ancak Lübnan'daki zaten zor durumda olan Filistinli mültecilerin sıkıntılarının daha büyük olduğunu vurguladı.

Mültecilerin hayatta kalmak için mücadele ettiğini aktaran Cordone, Suriye'den gelen Filistinli mülteciler arasındaki yoksulluk oranının yüzde 87'ye ulaşmasıyla birlikte ihtiyaçlarının ciddi bir şekilde arttığına işaret etti.

Konferansa Skype aracılığıyla katılan UNRWA Genel Komiser Yardımcısı Leni Stenseth ise Ajansın temel ve acil durum bütçelerini etkileyen kronik yetersiz fonlama konusunda uyardı.

Stenseth, UNRWA'nın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi hayati önem taşıyan hizmetlerinin kalitesi ve sürekliliğinin her zaman tehlikede olduğunu söyledi.

Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Debbur ise Suriye'den gelen Filistinli mültecilerin artan ıstırabına işaret etti.

Debbur, UNRWA tarafından sunulan nakdi yardımın azaltılması ve aylık gıda kolisi ödemesinin durdurulması kararı alındığını ve bunun küçük aileleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde BM himayesinde 200 bin kişinin yaşadığı 12 Filistin mülteci kampı bulunuyor.