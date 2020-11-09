UNRWA'dan uluslararası camiaya 70 milyon dolarlık yardım çağrısı - Son Dakika

UNRWA'dan uluslararası camiaya 70 milyon dolarlık yardım çağrısı

09.11.2020 19:47
UNRWA'dan uluslararası camiaya 70 milyon dolarlık yardım çağrısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ajans çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için uluslararası topluma, 70 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ajans çalışanlarının maaşlarının ödenebilmesi için uluslararası topluma, 70 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin imzasını taşıyan yazılı açıklamada, ajansın, finansman eksikliği nedeniyle, eğitim ve sağlık sektöründe çalışanlar da dahil olmak üzere 28 bin kişinin maaş ödemesini ertelemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, UNRWA'nın kasım ve aralık ayı maaşlarını tam olarak ödeyebilmek için 70 milyon dolara ihtiyacı olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ağustos 2018'de Washington'un UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Bakanlık 7 Eylül 2018'de Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere sağlık hizmet veren Kudüs'teki 6 hastaneye yapılacak 25 milyon dolarlık yardımı da kestiklerini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Kasım, Ajans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNRWA'dan uluslararası camiaya 70 milyon dolarlık yardım çağrısı - Son Dakika


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