UNRWA, Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ara verdiği gıda yardımı dağıtım faaliyetlerine devam ediyor.

UNRWA, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaklaşık iki hafta sonra yeniden başlayan yardım dağıtım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Bu ayın onundan itibaren evlerine ulaştırılan gıda yardımından yararlanan karantina altındaki aile sayısı bine ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıran UNRWA çalışanlarının, Kovid-19 önlemleri kapsamında kişisel koruyucu ekipmanlar kullandığı belirtildi.

Ayrıca UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinde aşı, gebelerin ve bulaşıcı olmayan hastaların takibi olmak üzere temel sağlık hizmetlerine de yeniden başlandığı kaydedildi.

UNRWA, Gazze'de ağustos ayı sonunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hizmetlerine geçici süre ara vermiş, 10 Eylül'de faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Gazze'de bölge içinden ilk enfekte vakasının tespitiyle 24 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı daha sonra bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde gevşetilmişti.