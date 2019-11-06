Son Dakika Haberleri: UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, istifa etti
Son Dakika Güncel UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, istifa etti

UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, istifa etti

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, örgütte "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından istifa etti.

UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, istifa etti, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, örgütte "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından istifa etti.

BM Genel Sekreter Sözcülerinden Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Krahenbühl'ün istifa ettiğini ve bu kararını Genel Sekreter Antonio Gutteres'e bildirdiğini söyledi.

BM, görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın ardından UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl'in görevini askıya almıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar için kullanılan fonlarda "yolsuzluk ve suistimal yapılmadığı" ancak "yönetimsel sorunların" ele alınması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Krahenbühl'ün yerine, geçici olarak İngiliz diplomat Christian Saunders getirildi.

Hollanda, Belçika ve İsviçre ise UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddialarının ardından dün kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Sekreter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 04:01:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]