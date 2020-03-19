UNRWA Genel Komiserliğine İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) başına İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, UNRWA Genel Komiserliği görevine getirilen İsviçreli diplomat Lazzarini, BM'de 2013 yılından beri özellikle insani yardım alanlarında çalıştı. Lazzarini, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve özel sektörde de çeşitli görevlerde bulundu.

Eski UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından istifa etmişti.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.