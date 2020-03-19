UNRWA Genel Komiserliğine İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNRWA Genel Komiserliğine İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi - Son Dakika

UNRWA Genel Komiserliğine İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi

23 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) başına İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi.

UNRWA Genel Komiserliğine İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) başına İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, UNRWA Genel Komiserliği görevine getirilen İsviçreli diplomat Lazzarini, BM'de 2013 yılından beri özellikle insani yardım alanlarında çalıştı. Lazzarini, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü ve özel sektörde de çeşitli görevlerde bulundu.

Eski UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından istifa etmişti.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Amerika'nın UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:16 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı         
16:52
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor         
12:25
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek? Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?         
09:38
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 06:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UNRWA Genel Komiserliğine İsviçreli diplomat Philippe Lazzarini getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]