UNRWA mali kriz sebebiyle "uçurumun eşiğinde" olduğunu açıkladı - Son Dakika

UNRWA mali kriz sebebiyle "uçurumun eşiğinde" olduğunu açıkladı

26.11.2020 15:31
UNRWA mali kriz sebebiyle

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle "uçurumun kenarında" olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle "uçurumun kenarında" olduğunu açıkladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'ye düzenliği ziyaret sonrası yaptığı basın açıklamasında, UNRWA'nin daha önce görülmemiş bir mali kriz yaşadığını ve "uçurumun eşiğinde olduğunu" belirtti.

Mülteci sayısının ve ihtiyaçlarının artması ile eş zamanlı olarak krizlerin de artması nedeniyle gider ve gelir dengesinin bozulduğunu ifade eden Lazzarini, "UNRWA'nın bu yılın sonuna kadar masraflarını karşılayacak fonu yok." dedi.

Lazzarini, söz konusu krizin, 28 bin civarında UNRWA çalışanının yeni tip koronavirüs salgını ile ön saflarda mücadele ettiği bir dönemde yaşandığına işaret etti.

UNRWA'nın, hizmetler için finansman elde etmeye ve şu anda olduğundan daha düzgün ve daha iyi bir yaşam şartları sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulayan Lazzarini, kurumun Filistinli mültecilere, soruna siyasi bir çözüm bulunana kadar hizmet vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Lazzarini, kovid-19 krizi ve mültecilerin kötüleşen ekonomik durumu gibi şartlar altında uluslararası toplumun UNRWA'nın destek çağrısına cevap vereceğinden umutlu olduğunu söyledi.

Mültecilerin ihtiyaçlarını ve bağışları görüşmek üzere uluslararası bir konferans çağrısında bulunan Lazzarini, Kovid-19 salgını sebebiyle Gazze'deki sağlık sektörünün çökmek üzere olduğunu ve mültecilerin sağlık ve eğitim konusunda UNRWA'ya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler, 24 Kasım'da, UNRWA'nın 115 milyon dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğu ve kurumun mali durumunun "çok daha tehlikeli" bir aşamaya geldiği uyarısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulu'nca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, halihazırda 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Birleşmiş Milletler, Filistin, Mülteci, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNRWA mali kriz sebebiyle 'uçurumun eşiğinde' olduğunu açıkladı - Son Dakika


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