UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinliler Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda yardımlarını eşit dağıtma kararını protesto etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı, Mülteciler Ortak Komitesi tarafından UNRWA'nın Gazze'deki merkezinin önünde kararından vazgeçmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Protestoya katılan göstericiler, UNRWA'nın kararından vazgeçmesini talep eden yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Komitenin Koordinatörü Mahmud Halef, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, UNRWA'nın, mali kriz gerekçesiyle mültecilere sunduğu hizmetleri azaltma uygulamasını sürdürdüğünü söyledi.

Halef, UNRWA'nın, mali krizinin sorumluluğunu uluslararası topluma yüklemesi gerekirken bunun yükünü fakir Filistinli mültecilere yüklemeye yöneldiğini dile getirdi.

UNRWA'nın, özellikle gıda yardımları başta olmak üzere mültecilere sunduğu hizmetlerin özünü etkileyen bir dizi önlem aldığını belirten Halef, gıda yardımı dağıtımıyla ilgili yeni mekanizmanın, kötü ekonomik durum ve İsrail'in uyguladığı ablukanın gölgesinde mültecilerin en düşük yaşam ihtiyaçlarını karşılamadığını ve gıda güvenliklerini de tehdit ettiğini aktardı.

UNRWA'dan son uygulamaları ve kararlarından vazgeçmesini talep eden Halef, hizmetlerini eksiksiz yerine getirebilmesi amacıyla daha fazla kaynak sağlaması için uluslararası topluma yönelmesi çağrısında bulundu

UNRWA, önceleri en fakir ailelere daha fazla gıda yardımı sağlarken, 2021'in başlarında gıda yardımlarını tüm ailelere eşit olarak dağıtmaya karar vermişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazarini 28 Ocak'ta, ajansın düzenli ve acil durum hizmetlerini finanse etmek için 2021'de 1 milyar 356 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, ulusal ve İslami güçler, Filistin Kurtuluş Örgütündeki mülteci komiteleri ve UNRWA okullarındaki Öğrenci Velileri Konseyini bünyesinde barındırıyor.