UNRWA'nın yardımlarda kısıtlamaya gitmesi Gazze'de protesto edildi - Son Dakika

UNRWA'nın yardımlarda kısıtlamaya gitmesi Gazze'de protesto edildi

23.12.2020 19:19
UNRWA'nın yardımlarda kısıtlamaya gitmesi Gazze'de protesto edildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitmesi Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) gıda programıyla ilgili hizmetlerde kısıtlamaya gitmesi Gazze Şeridi'nde protesto edildi.

Mülteciler İçin Halk Komitesi'nin çağrısı üzerine Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Gösteride, UNRWA'nın kısıtlama kararından vazgeçmesi ve mültecilere verdiği desteği genişletmesi çağrılarının yer aldığı dövizler taşındı.

Mülteciler İçin Halk Komitesi Başkan Yardımcısı Mustafa Dages, burada yaptığı konuşmada, mültecilerin haklarına el uzatılmasını reddettiklerini belirterek, UNRWA yönetimine söz konusu karardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Komitenin basın sorumlusu Nebil Diyab ise Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Mülteci İşleri Dairesinin tutumuna uygun şekilde bu gösteriyle eş zamanlı olarak Gazze'deki diğer mülteci kamplarında da halk komiteleri tarafından benzer protestolar düzenlendiğini aktardı.

Mültecilere yönelik hizmetlerin sürdürülmesini talep etmekle yetinmeyeceklerini, siyasi ve ulusal temelde mültecilerin haklarını savunmayı sağlayacak etkinlik ve çabaları sürdüreceklerini vurgulayan Diyab, mülteci meselesinin tasfiyesi için kötü niyetli girişimler olduğunu bunun da Filistin halkının zaman aşımına uğramayacak geri dönüş hakkına bağlı kalmasını gerektirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Washington'un UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Yaşadığı büyük mali kriz nedeniyle mültecilere sunduğu bazı yardımlarda kısıtlamaya gideceğini açıklayan UNRWA, bu kısıtlamanın bir kısmının yoksul ailelere yönelik gıda yardımlarıyla ilgili olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Protesto, Mülteci, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNRWA'nın yardımlarda kısıtlamaya gitmesi Gazze'de protesto edildi - Son Dakika


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