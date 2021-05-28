UNRWA yetkilisi, "istisnalar hariç Gazze'de sivil hedefleri vurmadılar" açıklamasından dolayı özür diledi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale, "bazı istisnalar dışında İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil hedefleri vurmadığı" yönündeki sözleri nedeniyle özür diledi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Lazzarini, Gazze'de 11 gün boyunca yaşanan "çatışmalarda" çok fazla can kaybı ve maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Gazze'de 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Lazzarini, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'de yaşanan yıkımdan dolayı derin endişe duyduğunu ifade ederek, uluslararası hukuka aykırı olan siviller ve sivillere ait mülklere yapılan saldırıları sert şekilde kınadıklarını vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri, şöyle devam etti:

"Sivilleri öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Gazze gibi yoğun nüfuslu bir yerde, herhangi saldırı insanlar ve binalar üzerinde çok büyük yıkıma neden olacaktır. Bombaların etkisiyle çok sayıda insan öldü veya ağır yaralandı. Öldürülen 60'tan fazla çocuğun arasında UNRWA okullarına giden en az 19 çocuk vardı. Bu olmamalıydı."

Açıklamada ayrıca UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Schmale'nin İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği mülakattaki sözleri için kamuoyundan özür dilediği kaydedildi.

Schmale ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanal 12'ye verdiği mülakattaki sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

UNRWA Gazze Operasyon Müdürü Schmale, "İsrail televizyonunda yaptığım son açıklamalar, henüz sona eren savaş sırasında aile üyeleri, arkadaşları öldürülen ya da yaralananları gücendirdi ve incitti. Onlara acı çektirdiğim için gerçekten pişmanlık duyuyorum." ifadeleriyle özür diledi.

Schmale, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Bazı istisnalar dışında (İsrail ordusu) sivil hedefleri vurmadılar ancak saldırıların acımasızlığı ve vahşeti ağır bir şekilde hissedildi." demişti.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.