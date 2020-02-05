Ünsal'da alt yapıdan sonra asfaltlama çalışmaları - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde dönüşüm projesi kapsamında inşaatı süren yeni yerleşim alanının alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan sokaklar, asfaltlanıyor.



Ünsal Mahallesi'nde 1500 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapıldı. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi, 5120. ve 5061. sokaklarda yürütülen çalışmalar ile bölgeye yağmur suyu drenaj hattı kazandırılırken, 700 metrelik içme suyu boru hattı da yenilendi. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski boru hattı sökülerek, yeni hat döşendi. Vatandaşların mağdur olmaması için tamamlanan altyapı işlemlerinin ardından bozulan yollar kısa sürede onarılarak asfaltlandı. - ANTALYA