Ünsal'dan Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi - Son Dakika

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcısı Seyfettin Ayakyay'a teşekkür belgesi verdi.

ğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, yaptığı konuşmada, "44 gün süren Azerbaycan- Ermenistan savaşında, sosyal medya paylaşımlarınızdan, gazete yazılarınızdan, Ermeni sevicilerine verdiğiniz sert tepkiden dolayı, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine katkı sağladığınız için sizleri kutlar çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Seyfettin Ayakyay'da yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa dernek olarak verdiğiniz manevi katkıyı unutmamız mümkün değildir. Yaptığınız mitingler, toplantılar ile Azerbaycan'ın sesi oldunuz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine katkınız büyük, her zaman birleştirici oluyorsunuz. Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyoruz. Dernek olarak güzel işler yapıyorsunuz. Bir eğitimci olarak da katkınız büyük. Son 7 yıldır yaptığınız 'Hocalı Faciası' ile ilgili yarışma ve etkinliklerle gençlerimiz ve halkımız Ermenilerin gerçek yüzünü öğrenmiş oluyor. İnce düşüncenizden dolayı derneğinizi kutlar başarılar dilerim. Ermeni meselesi bizim milli meselemizdir. ve Türk devleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız. 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi, 1992 yılında Azerbaycan'da Hocalı'daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Nitekim 5 ay önce yaptıkları katliamlar da ortadadır. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı. Sizin derneğiniz Ermenilerin gerçek yüzünü topluma anlatıyor. Azerbaycan Türkiye kardeşliğine katkı sağlıyor. Her zaman yanınızdayız. Yazdığınız 'Yüreğim İrevan'da kaldı ve Soykırım' kitaplarında da Ermenilerin gerçek yüzünü anlatıyorsunuz tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi bizleri gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı. - IĞDIR