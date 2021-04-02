Ünsal, "Kimlikle geçiş her iki ülke halkını mutlu etmiştir" - Son Dakika

Ünsal, "Kimlikle geçiş her iki ülke halkını mutlu etmiştir"

02.04.2021 14:49
Ünsal,

Türkiye ile Azerbaycan arasında 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşların kimlik kartları ile seyahat etmeleri Iğdır'da sevinçle karşılandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşların kimlik kartları ile seyahat etmeleri Iğdır'da sevinçle karşılandı.

TADDEF Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Türkiye ve Azerbaycan'ın karşılıklı olarak kimlikle geçişi herkesi mutlu etmiştir" dedi.

Ünsal, Türkiye Azerbaycan arasında karşılıklı olarak önce vizenin kaldırılma kararı ve sonrada kimlikle geçişin başlaması her iki ülke halkı arasında sevinçle karşılandığını belirterek dostluk ve kardeşlik daha kuvvetlenecek, turizm gelişerek karşılıklı gidiş ve gelişler artacak iki ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçirilen uygulamanın kardeşliğin en güzel yönü olduğunu belirten Ünsal, 2 devlet 1 millet için hayata geçirilen uygulamanın her iki ülkeye de hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşler birbirinin evine sadece kimlikle gidip gelecekler. İki devlet diyoruz, aslında tek bir devletiz biz. Tek devlet, tek millet olduğumuz Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında görülmüştür. Kimlik uygulamasının her iki ülke için de önemli bir adım olmuştur. Zaten biz iki devlet bir milletiz. Aynı kökte yetişen ulu çınarın dalları gibiyiz. Her iki ülke insanı da Çok mutlu oldu. Artık Pasaporta para ödenmeyecektir.. Oradaki insanlar buraya gelebilecek, bizler oraya gidebileceğiz rahat bir şekilde, kardeşlik daha çok pekişecektir. Parası olmadığı için pasaport alamayanlar rahatlıkla gidip gelecekler. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e dernek adına teşekkür ediyorum. Kimlikle geçişten sonra Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın Azerbaycanlı kardeşlerimiz özellikle Nahcıvan da yaşayan vatandaşlar Türkiye deki hastanelerden Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının faydalandığı ücretten tedavi olabilir faydalanabilir, sözünün gerçekleşmesini bekliyoruz. Çünkü Sağlık sektöründe büyük gelişim gösteren Türkiye'de Azerbaycanlı vatandaşlar bugün muayene olduğunda 2 katı ödeme yapmaktadırlar. Bu konunun ele alınarak en kısa sürede Azerbaycanlı vatandaşlarında Türk vatandaşlar gibi muayene, ameliyat olmalarının sağlanmasını bekliyoruz. Bu gerçekleştiğinde sağlık sektörümüz büyük gelişim gösterecektir. Hem de Azerbaycanlı vatandaşlarımız uygun şekilde sağlık hizmeti alacaktır. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'dan müjdeli haberi bekliyoruz" dedi. - IĞDIR

Ünsal, Kimlikle geçiş her iki ülke halkını mutlu etmiştir
Ünsal, Kimlikle geçiş her iki ülke halkını mutlu etmiştir

Azerbaycan, Türkiye, Nisan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünsal, 'Kimlikle geçiş her iki ülke halkını mutlu etmiştir' - Son Dakika


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