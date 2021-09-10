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Ünsal, Soykırım kitabını Önal'a hediye etti - Son Dakika

Ünsal, Soykırım kitabını Önal'a hediye etti

10.09.2021 10:57
Ünsal, Soykırım kitabını Önal'a hediye etti, System.String[]

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Türkiye Anıtlar Derneği Başkanı Selçuk...

Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Türkiye Anıtlar Derneği Başkanı Selçuk Önal'a hediye etti.

Anıtlar Derneği Başkanı Selçuk Önal, Serdar Ünsal'ı iş yerinde ziyaret  ederek kitabı için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Anıtlar Derneği Başkanı Selçuk Önal'a Soykırım kitabını  hediye eden  Yazar Serdar Ünsal, kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi, "Ermenilerin yaptığı zulmü ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak.  Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan'da ve Iğdır'da  yaptıkları vahşeti Aras Nehri'ni kan gölüne çevirmelerini eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi  Ermenilerin torunlarının,  Azerbaycan'da, Hocalı'da, Şuşa'da Erivan'da, Karabağ'da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz.  Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü "Sözde Soykırım yalanını" anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar "Türk düşmanı olduğunu Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan'a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altındaki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi" dedi.

Anıtlar Derneği Başkanı Selçuk Önal ise, "Çalışmalarınızı Ankara'dan takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederim. Bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Benim dedelerim, nenelerim de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır'da yaşayan nüfusun yüzde 80'inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu da Azerbaycan'da 1992 yılında yine Azerbaycan'da  Hocalı'da  yaptıkları ortadadır. Ermeniler, Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır'da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır'da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır" şeklinde konuştu

Serdar Ünsal, yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, "Türkler bize soykırım yaptı" iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikayelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Ünsal, Soykırım kitabını Önal'a hediye etti

Azerbaycan, Soykırım, Türkiye, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ünsal, Soykırım kitabını Önal'a hediye etti - Son Dakika


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