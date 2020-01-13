UNSMIL: Libya'daki ateşkes, Berlin'deki konferansın başarılı olmasını sağlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNSMIL: Libya'daki ateşkes, Berlin'deki konferansın başarılı olmasını sağlayacak - Son Dakika

UNSMIL: Libya'daki ateşkes, Berlin'deki konferansın başarılı olmasını sağlayacak

20 dakika önce

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da varılan ateşkesin yakın zamanda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konulu konferansın başarılı olmasının önünü açacağını belirtti.

UNSMIL: Libya'daki ateşkes, Berlin'deki konferansın başarılı olmasını sağlayacak, System.String[]

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da varılan ateşkesin yakın zamanda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konulu konferansın başarılı olmasının önünü açacağını belirtti.

UNSMIL'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Libyalı tarafların, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına olumlu yanıt vermesinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

"Ateşkes, Berlin'de düzenlenmesi planlanan uluslararası konferansın ve Libyalı taraflar arasındaki diyaloğun başarılı olmasına zemin hazırlayacak." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, tüm taraflara ateşkese bağlı kalma ve Libya'nın egemenliğini koruyacak anlaşmaya varma çağrısında bulunuldu.

Almanya, BM'nin desteğiyle ocak ayı sonunda Libya konulu uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışma yürütüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'taki ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes dün gece TSİ 01.00'de yürürlüğe girmişti.

Berlin, UNSMIL, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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