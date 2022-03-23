UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı - Son Dakika
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UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı

23.03.2022 21:31
UNSOM, Somali'deki havalimanı saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Somali Destek Misyonu (UNSOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler Somali Destek Misyonu (UNSOM), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

UNSOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, faillerin derhal bulunması çağrısı yapıldı.

Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin havalimanına düzenlediği saldırıda 3 polis yaralanmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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