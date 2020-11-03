UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva TÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika

Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve kurumlarla iş birlikleri geliştiren Trakya Üniversitesi, University Of National and World Economy'yi (UNSS) ağırladı.

UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva ve beraberindeki heyet Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli Bilgisayar Mühendisi Dr. Selçuk Yazar da hazır bulundu.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi ile yakın temas halinde olan UNSS arasındaki istikşafi görüşmelerde, iki kurum arasında "Muhasebe, finansal kontrol ve finans" alanında yüksek lisans düzeyinde ortak program açılması ve akademik çalışmalar yürütülmesine ilişkin iş birliği konuları ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Balkan üniversiteleri ile olan ilişkilerini daha öteye ve derine götürmek istediklerini söyledi.

UNSS ile var olan iyi ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini vurgulayan Tabakoğlu, Türkiye'deki üniversiteler için bir ilk olacak eğitim iş birliği protokolünü hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Uluslararası üniversitelerle ortak lisans programları imzaladıklarını, lisansüstü programlarla genişleterek üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmeye hazırlandıklarını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ortak yüksek lisans programı çerçevesinde lisansüstü öğrencilerimize, akredite bir eğitim olanağı ve iki farklı üniversitenin diplomasına sahip olma imkanı sunacağız. Trakya Üniversitesinin ülkenin kazanımlarına katkı sunacak işler başarmasını, yol gösterici proje ve söylemlerle öncü olmasını hep birlikte sağlayacağız. Bu bilinçle bizlere destek veren ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

UNSS Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Diana Kopeva ise misafirperverliklerinden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür ederek ikili ilişkiler çerçevesinde akademik iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.