Unsuz Çikolatalı Kek Tarifi

Malzemeler:
3 adet yumurta
150 g bitter çikolata
50 g tereyağı
150 g badem unu
50 g kakao
Tarif:
Çikolata ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta benmari usulü eritin.
Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.
Erittiğiniz çikolata karışımına yumurta sarılarını, vanilyayı ve badem ununu ekleyip Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın.
Yumurta beyazlarını ise Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde iyice çırparak köpürtün.
Hazırladığınız yumurta köpüğünü çikolatalı karışama azar azar spatulayla alttan yukarı doğru saat yönünde karıştırarak yedirin.
Yağladığınız dikdörtgen fırın kabınıza karışımı dökün.
170 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da yarım saat pişirin.
Kekiniz piştikten sonra dilimlemek için mutlaka soğumasını bekleyin.
Afiyet olsun!
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