Unsuz Çikolatalı Kek Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Unsuz Çikolatalı Kek Tarifi - Son Dakika Magazin

Unsuz Çikolatalı Kek Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: 3 adet yumurta 150 g bitter çikolata 50 g tereyağı 150 g badem unu 50 g kakaoTarif: Çikolata ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta benmari usulü eritin.

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Malzemeler:


3 adet yumurta

150 g bitter çikolata

50 g tereyağı

150 g badem unu

50 g kakao


Tarif:


Çikolata ve tereyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta benmari usulü eritin.

Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırın.

Erittiğiniz çikolata karışımına yumurta sarılarını, vanilyayı ve badem ununu ekleyip Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın.

Yumurta beyazlarını ise Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde iyice çırparak köpürtün.

Hazırladığınız yumurta köpüğünü çikolatalı karışama azar azar spatulayla alttan yukarı doğru saat yönünde karıştırarak yedirin.

Yağladığınız dikdörtgen fırın kabınıza karışımı dökün.

170 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın'da yarım saat pişirin.

Kekiniz piştikten sonra dilimlemek için mutlaka soğumasını bekleyin.

Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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