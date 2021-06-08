Üntel Kablo İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde yer aldı

Kablo sektörünün önde gelen şirketlerinden Üntel Kablo, 2020 yılı İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde yer aldı. Yerli sermaye ile 1972 yılında kurulan şirketten yapılan yazılı açıklamada, yapılan yatırımlar ve artan üretim hacmi ile tarihinde ilk kez listeye giriş yapmanın gururunu yaşadığı belirtildi.

Kocaeli Dilovası'ndaki 43 bin metrekarelik alana kurulu tesislerinde üretimlerini sürdüren şirket, gemi inşa sanayi, madenler, hava alanı pist aydınlatmaları, demiryolları, offshore petrol platformları, endüstriyel tesisler, rafineriler, fabrikalar, vinçler ve savunma sanayi gibi birçok endüstri için kablo çözümleri sunuyor.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI İHRAÇ EDİLİYOR

Standart ürünlerin yanı sıra kauçuk ve özel kablolar imalatı üzerine de uzmanlaşan şirket, üretiminin yüzde 60'ından fazlasını ihraç ediyor. 70'in üzerinde ülkede ürünlerini müşterileriyle buluşturan Üntel, aynı zamanda distribütör ve toptancılara da hizmet veriyor.

Türkiye ve dünyada, ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri için üretilecek MİLGEM Korvetleri, Dublin Havalimanı pist aydınlatmaları, Amerika Donanması için üretilecek Navajo sınıfı T-ATS 6 arama kurtarma gemileri ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi prestijli projelerin kablo tedariğini yapan Üntel Kablo, 2019 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 50'nci sırada yer almıştı.

AR-GE MERKEZİ KURULUMUNU TAMAMLADI

Şirketten yapılan açıklamanın devamında, "Üst yönetim hedefleri ve firmanın yatırım planları kapsamında, geçtiğimiz aylarda Ar-Ge merkezi olma şartlarına uygunluk konusunda denetimleri başarıyla tamamlayarak resmi olarak Ar-Ge merkezinin kurulumu da tamamlandı. Bu sayede firma bünyesinde yapılmakta olan Ar-Ge, tasarım ve inovasyon çalışmalarını bir basamak daha yükselterek 'Arge Merkezi' çatısı altında toplandı. Yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda dünyada az sayıda kablo üreticisinin sahip olduğu VG95218/ 60-61-62-63-64-65 ve 66 donanma tipi güç, telekomünikasyon ve sinyal kablolarını sertifikalandıran ilk ve tek Türk kablo üreticisi olma özelliğimizi hale koruyoruz" denildi.