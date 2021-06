Assan Gıda'nın satışında finansal danışmanlığı ÜNLÜ & Co üstlendi

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, Assan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin The Kraft Heinz Company'e satışına ilişkin işlemde Kibar Holding'in münhasır finansal danışmanlığını üstlendi.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co'nun Kibar Holding'in münhasır finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Türkiye'nin önde gelen ketçap, mayonez, sos ve salça üreticilerinden Assan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Assan Gıda), dünyanın büyük gıda markalarından olan The Kraft Heinz Company'e (Kraft Heinz) satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı. Yüzde 100'ü Kibar Holding'e ait olan Assan Gıda, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte satış tamamlandığında, Kraft Heinz çatısı altında hem Türkiye'de hem de bölgesel pazarlarda büyümesini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, "Bu işlem bize uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancını tekrar teyit eden önemli bir gösterge oldu. Biz de böylesine önemli bir satışın imzasına münhasır finansal danışman olarak aracılık etmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumda bulunan ÜNLÜ & Co olarak Türkiye'nin geleceğine ve büyüme potansiyeline olan inancımızla ülke ekonomisine desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz ise şunları kaydetti:

"Türkiye'deki stratejik sektörlere, lider şirket ve oturmuş markalara olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu önemli işlemi Kibar Holding'in münhasır satıcı taraf danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2021 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor."