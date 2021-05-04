Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı - Son Dakika

Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı

04.05.2021 14:39
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı, System.String[]

Denizli'de horozunun öterken bayıldığını fark eden gencin sosyal medyaya yüklediği video, dünya genelinde ülkeden ülkeye yayılmaya başladı.

Denizli'de horozunun öterken bayıldığını fark eden gencin sosyal medyaya yüklediği video, dünya genelinde ülkeden ülkeye yayılmaya başladı. Çin ve Japon medyasında günlerce konu olan ve son olarak İngiltere'deki bir şov programdan davet alan 'Bayılan horoz'un yavruları için ise birçok ülkeden talep gelmeye başladı.

Denizli'de yaşayan Okan Gökbudak, hobi amaçlı beslediği, uzun ötmesiyle meşhur Denizli horozunun öterken bayıldığını fark etti. Daha sonra bu durumu kümese yerleştirdiği kameralar ile kayıt altına alan Gökbudak'ın sosyal medya hesabında yayınladığı video kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından Çin ve Japonya gibi yurtdışında birçok ülkede yayınlanan haber ile öterken bayılan horozun ünü dünya çapında yayıldı. 'Bayılan horoz' olarak ünlenen Denizli horozu için ise araba takas teklifi dahi yapıldı. Ancak Gökbudak, evladı gibi baktığı horozu takas etmeyi düşünmediğini söyledi. Dünya çapında ünlenen horoz için dört bir yandan video ve haber çekimi için onlarca kişi gelirken sahibi ise horozu ile birlikte İngiltere'de bir radyo programına konuk olarak çağrıldı.

"Yurtiçi ve yurt dışından yumurta ve civciv siparişleri geliyor"

Türkiye'nin farklı kentlerinden 'Bayılan horoz'un yumurta ve civcivleri için sipariş geldiğini belirten Gökbudak, "Horozumu kayda alarak bayıldığı anları video çektim. Daha sonra bu videoyu sosyal medyaya yükledim, baya ilgi gördü. Tüm dünyada yankı buldu. Yurtdışından, Çin ve Japonya'dan insanlar benimle iletişime geçti. Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Yavrularını almak için birçok mesaj geldi. Hepsi ile iletişime geçtim. Ön sipariş aldım. Şu anda bütün illere yumurta ve civciv satışı yapıyorum. Yurtdışından da yumurta ve civciv talebi oluyor ancak gönderemiyorum. Ancak çok almak isteyenler İstanbul'da büyükelçiliğe bırakmamı kendilerinin oradan alabileceklerini söylediler" dedi.

"Beni İngiltere'ye davet ettiler"

Denizli'den ilgi görmediğini ancak İngiltere'den davet aldığını söyleyen Gökbudak, "Denizli'den pek ilgi göremedim. Denizli hariç tüm yerden ilgi gördüm. Eğer bu ilgi böyle devam ederse ileride daha güzel düşüncelerim var. Bir tesise dönüşebilir. İngiltere'den mesaj geldi. Horozunuzun haberini radyo kanalımıza çıkardık. Beni İngiltere'ye davet ettiler. Bir radyoda yayınlanan şov programı için İngiltere'den davet aldım" dedi. - DENİZLİ

Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı
Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Denizli, England, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünü dünyaya yayılan 'Bayılan horoz' İngiltere'den davet aldı - Son Dakika Magazin


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