ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Ali Kerem BENGi/ İSTANBUL DHA

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.

Üsküdar 'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya heasbından duyurdu.