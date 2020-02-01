ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ

23 dakika önce

Ali Kerem BENGi / İSTANBUL DHAYeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.

ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Ali Kerem BENGi/ İSTANBUL DHA

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.

Üsküdar'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya heasbından duyurdu.

Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


Ömer Dönmez, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aslı Enver'in Babil dizisinde tacizciyi dövdüğü sahne sosyal medyayı salladı
Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! İfşa görüntülerinin ardından ilk açıklama Yeşilçam'ın acı kaybı! Ömercik, hayatını kaybetti Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 22:42:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]