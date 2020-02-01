ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

ÜNÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ
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Ali Kerem BENGi / İSTANBUL DHAYeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGi/ İSTANBUL DHA
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti. Üsküdar
'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya heasbından duyurdu.
Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii
'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
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