Unutamadığı olay hayatını değiştirdi...Şimdi yardımdan yardıma koşuyo

Unutamadığı olay hayatını değiştirdi...Şimdi yardımdan yardıma koşuyor

11 yıl önce okuduğu ilkokula gelen üniversite öğrencilerinden kendisine hediye verilmeyen Seda Güler, 7 arkadaşı ile birlikte şimdi tüm öğrencilere hediye dağıtıyor

GAZİANTEP - Yaklaşık 11 yıl önce eğitim gördüğü ilkokulda herkese ayakkabı dağıtılmasına rağmen kendisine ayakkabı verilmeyen Seda Güler, unutamadığı olay nedeniyle azmederek, tüm öğrencilere hediye dağıtıyor. Seda Güler ve kendisi gibi üniversitede okuyan 7 arkadaşı hazırladıkları sosyal proje kapsamında birlikte Muş, Elazığ, Diyarbakır, Van ve Gaziantep'te toplam 1800 öğrenciye istedikleri hediyeleri ulaştırdı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1. sınıfta okuyan Seda Güler'in yaklaşık 11 yıl önce yaşadığı bir olay üzerine hayatı değişti. Muş kırsalındaki bir ilkokulun 4. sınıfında eğitim gördüğü dönemde okullarına gelen üniversiteli abla ve ağabeylerini görünce çok heyecanlanan Seda Güler, dağıtılan hediyelerle heyecanı daha da katlandı. Maddi durumu iyi olduğu için sınıfta bir tek kendisine hediye verilmeyen Seda Güler'in heyecanı hüzne dönüştü. Çok üzülen Güler, hem sınıfta hem de eve gidince göz yaşlarını tutamadı.

Akşam neden ağladığını soran babasına durumu anlatan Seda Güler, durumu gülerek karşılayan babasının aldığı hediye ile avunurken hem üniversiteyi kazanmak hem de hiç bir öğrenciyi ayırt etmemek için kendisine söz verdi. Azmedip önce 2 yıllık optisyenlik bölümünü kazanan Seda Güler, iki yıllık eğitimini tamamlayarak yeniden sınavlara hazırlanarak bu kez ise mimarlık bölümünü kazandı. İstanbul Aydın Ünversitesi Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seda Güler, kendisine verdiği ikinci sözü de tutmak için de harekete geçti.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında kendisi gibi üniversitede okuyan 7 kız arkadaşıyla birlikte köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri için harekete geçti. Hiç bir öğrenciyi ayırt etmeden yardımları öğrencilere ulaştırmayı planlayan Seda Güler ve arkadaşları, kendi imkanları ve çevresinin de desteği ile temin ettiği öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Güler, Muş, Elazığ, Diyarbakır ve Van'daki öğrencilerin ardından Güler ile arkadaşları Gaziantep'in Nizip ilçesi'ndeki Korucak İlköğretim Okulu'ndaki öğrencileri sevindirdi. Seda Güler ve arkadaşı, öğrencilere tek tek istedikleri hediyeleri dağıttı.



"Gönüllerdeki tebessümleri görmeye geldik"

Yaklaşık 8 yıldır İstanbul'da yaşayan Seda Güler, 11 yıl önce Muş'ta yaşadığı olayı anlatarak, "Muşta yaşıyordum. İlkokulu okurken, okuduğum okula istanbul'daki bir üniversiteden ablalarımız ve abilerimiz gelmiş, ihtiyaç sahibi olanlara ayakkabı dağıtmıştı. Sınıftaki herkese ayakkabı dağıtıldı, bizim durumumuz iyiydi. Bize vermediler. Ağladım babam ne olduğunu sordu. Ben de sınıfta herkese bir şeyler verdiler bana vermediler deyince babam güldü ve bana hediye aldı. Bunu hiç unutmam. O zaman kendime söz verdim. Üniversiteli olma ve gideceğimiz okullardaki her öğrenciye hediye vermek için söz verdim. Üniversiteli olduk çok şükür, sınıftaki herkese hediye getiriyoruz. Bu hediyeler çocukların istediği hediyeler oluyor. Biz de bu şekilde ihtiyaçları karşılıyoruz. İstanbul'dan Nizip'e çocukların gönüllerindeki tebessümü görmeye geldik" dedi.



1800 öğrenciye hediye dağıttılar

Bugün ekadar 1800 öğrencinin ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Güler, "Arkadaşlarımızla beraber Bir damla mutluluk sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarındaki çocuklara destek kampanyası başlattık. Kendi çevremizden topladığımız ayakkabıları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Projenin amacı çocukların ihtiyacını karşılamak ve yüzünde tebessüm görebilmektir. Muş, Elazığ, Diyarbakır ve Van ve Gaziantep'te 1800 çocuğun ihtiyacını hiç bir kurumun desteği olmadan tamamladık" diye konuştu.

Güler ve arkadaşları, imkanları ölçüsünde öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini de kaydetti.